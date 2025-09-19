Οι «κόκκινες σημαίες» που δείχνουν πως ένα ζευγάρι θα χωρίσει ήδη από την ημέρα του γάμου του

Ηημέρα του γάμου είναι για πολλούς από τις πιο ευτυχισμένες στη ζωή τους.Αν και οι χαρούμενες στιγμές μπροστά στο φακό είναι όμορφο θέαμα για τους καλεσμένους, σύμφωνα με επαγγελματίες φωτογράφους γάμου, υπάρχουν μικρές — και μερικές φορές πιο εμφανείς — «κόκκινες σημαίες» που υποδηλώνουν ότι ένα ζευγάρι μπορεί να κατευθύνεται προς το διαζύγιο, ακόμα και πριν κοπεί η γαμήλια τούρτα.«Ένα από τα πιο συχνά σημάδια που βλέπω είναι όταν είτε η νύφη είτε ο γαμπρός, συνήθως ο γαμπρός, αντιστέκεται έντονα στο να φωτογραφηθεί», εξηγεί ο Christopher Todd Griffiths, φωτογράφος γάμου στη Νότια Καλιφόρνια με 20 χρόνια εμπειρίας, στο Daily Mail.Και δεν πρόκειται μόνο για ντροπή μπροστά στην κάμερα. «Απλώς δεν είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν», προσθέτει. «Αυτό είναι ένα μεγάλο κόκκινο σημάδι, καθώς υποδηλώνει ότι δεν είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε κάτι σημαντικό για τον σύντροφό τους».