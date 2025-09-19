«Έχουμε και Λέμε»: Γίνεται της Κορέας
«Έχουμε και Λέμε»: Γίνεται της Κορέας
Το «κορεάτικο κύμα» ως η πιο πετυχημένη εξαγωγή κουλτούρας του 21ου αιώνα.
Από το soundtrack των KPop Demon Hunters, που παίζει στο repeat μέσα στα αυτοκίνητα όλων των νεαρών μαμάδων σε Ευρώπη και Αμερική, μέχρι τα K-beauty προϊόντα και το glass skin, η Νότια Κορέα έχει αποκτήσει πια μια μόνιμη θέση στις τηλεοράσεις και τα νεσεσέρ μας.
Είναι το Hallyu, το «κορεάτικο κύμα», τυχαίο συγκυριακό φαινόμενο ή η πιο πετυχημένη στρατηγική branding μιας ολόκληρης χώρας; Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, πατάει το pause για λίγο στις Blackpink και εξηγεί τι έχει συμβεί.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Είναι το Hallyu, το «κορεάτικο κύμα», τυχαίο συγκυριακό φαινόμενο ή η πιο πετυχημένη στρατηγική branding μιας ολόκληρης χώρας; Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, πατάει το pause για λίγο στις Blackpink και εξηγεί τι έχει συμβεί.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα