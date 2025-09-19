ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το «κορεάτικο κύμα» ως η πιο πετυχημένη εξαγωγή κουλτούρας του 21ου αιώνα.

«Έχουμε και Λέμε»: Γίνεται της Κορέας
Από το soundtrack των KPop Demon Hunters, που παίζει στο repeat μέσα στα αυτοκίνητα όλων των νεαρών μαμάδων σε Ευρώπη και Αμερική, μέχρι τα K-beauty προϊόντα και το glass skin, η Νότια Κορέα έχει αποκτήσει πια μια μόνιμη θέση στις τηλεοράσεις και τα νεσεσέρ μας.

 
Είναι το Hallyu, το «κορεάτικο κύμα», τυχαίο συγκυριακό φαινόμενο ή η πιο πετυχημένη στρατηγική branding μιας ολόκληρης χώρας; Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, πατάει το pause για λίγο στις Blackpink και εξηγεί τι έχει συμβεί.

