Ο θάνατος μιας γυναίκας και του μωρού της στον τοκετό επειδή ο Trump έκοψε τις χρηματοδοτήσεις σε μαιευτικές κλινικές
«Όταν άρχισαν οι πόνοι του τοκετού και πήραμε ταξί μέχρι την κλινική, τη βρήκαμε κλειστή. Δεν είχαμε ιδέα» λέει ο Abdul, που είδε την οικογένειά του να διαλύεται, ελλείψει υποδομών στο Αφγανιστάν

Όταν άρχισαν οι πόνοι τοκετού για τη Shahnaz, ο σύζυγός της, Abdul, έκανε ό,τι θα έκανε οποιοσδήποτε πατέρας στον κόσμο: αναζήτησε τον ταχύτερο τρόπο να της εξασφαλίσει ιατρική βοήθεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεώρησε πως αυτός ήταν να καλέσει ταξί μέχρι την πλησιέστερη κλινική στην περιοχή όπου ζούσαν, στο Badakhshan στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σε απόσταση 20 λεπτών με το αυτοκίνητο.

