Ο θάνατος μιας γυναίκας και του μωρού της στον τοκετό επειδή ο Trump έκοψε τις χρηματοδοτήσεις σε μαιευτικές κλινικές

Όταν άρχισαν οι πόνοι τοκετού για τη Shahnaz, ο σύζυγός της, Abdul, έκανε ό,τι θα έκανε οποιοσδήποτε πατέρας στον κόσμο: αναζήτησε τον ταχύτερο τρόπο να της εξασφαλίσει ιατρική βοήθεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεώρησε πως αυτός ήταν να καλέσει ταξί μέχρι την πλησιέστερη κλινική στην περιοχή όπου ζούσαν, στο Badakhshan στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σε απόσταση 20 λεπτών με το αυτοκίνητο.