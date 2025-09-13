Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ: Αδημοσίευτα, παραμυθένια στιγμιότυπα από prive φιλανθρωπική εκδήλωση σε ιταλική βίλα
Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ: Αδημοσίευτα, παραμυθένια στιγμιότυπα από prive φιλανθρωπική εκδήλωση σε ιταλική βίλα
Το υπέροχο πράσινο φόρεμα της δικηγόρου
Σε μια βίλα στη Λίμνη Κόμο οι George και Amal Clooney παρέθεσαν ένα prive γεύμα για τους φιλανθρωπικούς σκοπούς του ιδρύματός τους, The Clooney Foundation for Justice. Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η εταιρεία event designing Rachel Birthistle Studio μάς προσκαλεί σε αυτή την αποκλειστική εκδήλωση με την παραμυθένια ατμόσφαιρα
