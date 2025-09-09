Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων

Ηπρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, βρέθηκε στο Άνω Κουφονήσι για να τιμήσει με την παρουσία της τη δέκατη διοργάνωση του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής, που πλέον έχει εξελιχθεί σε πολιτιστικό θεσμό για τις Κυκλάδες.Στον χαιρετισμό της τόνισε ότι το φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε το 2016, έχει καταφέρει να μετατρέψει το μικρό νησί σε σημείο συνάντησης Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, ενώ παράλληλα προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες μια εμπειρία όπου η μουσική συναντά την καθημερινότητα και ενώνεται με τον διεθνή πολιτιστικό χάρτη.