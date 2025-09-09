Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων
Δέκα χρόνια πολιτισμού στην καρδιά των Κυκλάδων.
Ηπρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, βρέθηκε στο Άνω Κουφονήσι για να τιμήσει με την παρουσία της τη δέκατη διοργάνωση του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής, που πλέον έχει εξελιχθεί σε πολιτιστικό θεσμό για τις Κυκλάδες.
Στον χαιρετισμό της τόνισε ότι το φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε το 2016, έχει καταφέρει να μετατρέψει το μικρό νησί σε σημείο συνάντησης Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, ενώ παράλληλα προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες μια εμπειρία όπου η μουσική συναντά την καθημερινότητα και ενώνεται με τον διεθνή πολιτιστικό χάρτη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Στον χαιρετισμό της τόνισε ότι το φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε το 2016, έχει καταφέρει να μετατρέψει το μικρό νησί σε σημείο συνάντησης Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, ενώ παράλληλα προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες μια εμπειρία όπου η μουσική συναντά την καθημερινότητα και ενώνεται με τον διεθνή πολιτιστικό χάρτη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα