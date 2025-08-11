Ο αναπάντεχος επισκέπτης σε συναυλία της Jennifer Lopez – Πώς αντέδρασε (βίντεο)

HJennifer Lopez δεν είναι από εκείνες που… χάνουν την ψυχραιμία τους — ούτε καν όταν ένα έντομο εμφανίζεται πάνω τους την ώρα που τραγουδούν.Η σταρ τραγουδούσε στο τελευταίο show της περιοδείας Up All Night: Live in 2025 στο Αλμάτι του Καζακστάν, την Κυριακή 10 Αυγούστου, όταν ένας μεγάλος γρύλος σκαρφάλωσε στο φόρεμά της.Καθώς στεκόταν μπροστά στο μικρόφωνο τραγουδώντας στους θαυμαστές, το έντομο φάνηκε να ανεβαίνει στο σώμα της και να φτάνει μέχρι τον λαιμό της.Αποδεικνύοντας τον απόλυτο επαγγελματισμό της, η μητέρα δύο παιδιών δεν έχασε ούτε νότα· άρπαξε γρήγορα τον γρύλο και τον πέταξε στο πλάι της σκηνής.«Με γαργαλούσε», είπε χαμογελώντας στους θεατές, προτού συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα.