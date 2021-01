Τα πέντε κουρέματα που θα κάνουν όλες οι γυναίκες τους επόμενους μήνες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σίγουρα ξέρετε πως τίποτα δεν μπορεί να ανανεώσει το look σας και να σας κάνει να νιώσετε πιο φρέσκιες και λαμπερές από μία επίσκεψη στο κομμωτήριο. Καθώς αυτό δεν αποτελούσε επιλογή μέχρι σήμερα που άνοιξαν ξανά τις πόρτες τους, τώρα ήρθε η στιγμή να κλείσετε ραντεβού.Είτε θέλετε να κάνετε μία μεγάλη αλλαγή, στο πλαίσιο του New Year, New You, είτε απλά να ξεφορτωθείτε την ψαλίδα, τα πέντε κουρέματα που συγκεντρώσαμε παρακάτω είναι ιδανικά, καθώς εξυπηρετούν όλα τα μήκη και όλες τις υφές μαλλιών.