Τηλεθέαση Τρίτης 13.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 3.3.2026
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|7,4
|10,8
|Ant1
|8,6
|10,1
|Alpha
|14
|15,3
|Star
|10,4
|8,4
|Mega
|11,4
|12,5
|OPEN
|6,8
|8,2
|ΕΡΤ1
|3,6
|4,1
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|10,1
|20,9
|Ant1
|Καλημέρα Ελλάδα
|5,7
|6
|ALPHA
|Happy Day
|18,7
|12,7
|Mega
|Κοινωνία Ώρα Mega
|10,7
|17,5
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|10,3
|16
|ΕΡΤ1
|Νωρίς Νωρίς
|2,7
|2,2
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Αταίριαστοι
|7,9
|19,3
|Ant1
|Το πρωινό
|12
|12,8
|Alpha
|Super Κατερίνα
|17,2
|11,4
|Star
|Αλήθειες με τη Ζήνα
|6,3
|7,7
|Mega
|Buongiorno
|7,1
|9,6
|OPEN
|10 παντού
|11,3
|16
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε Είδον
|5,3
|4,1
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Το ΄χουμε
|1,8
|5,9
|ΑΝΤ1
|Αποκαλύψεις
|12,3
|13,2
|Alpha
|Το σόι σου
|21,9
|11,9
|STAR
|Στα σύνορα
|2,6
|3,4
|Mega
|Σαββατογεννημένες
|14
|7,8
|OPEN
|Καθαρές κουβέντες
|9,3
|9,9
|ΕΡΤ1
|ΠΟΠ μαγειρική
|2
|5,4
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Εκτακτη Επικαιρότητα
|3,7
|5,8
|ANT1
|Ρουκ Ζουκ
|9,6
|10,1
|ΑNT1
|Flat hunters
|7,9
|8,3
|Alpha
|Οικογενειακές ιστορίες
|14,4
|14,7
|Alpha
|Deal
|16,1
|20
|STAR
|Cash or trash
|8,3
|8,9
|STAR
|Ο τροχός της τύχης
|11,5
|16,9
|Mega
|Live News
|19,3
|19,6
|Mega
|The Chase
|16
|14,1
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|5,3
|4,5
|ΕΡΤ1
|Ηλέκτρα
|1,3
|4,8
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|9
|10,8
|ANT1
|ANT1 ΝEWS
|6,9
|5,9
|Alpha
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|18,5
|17,7
|STAR
|Star News
|13,4
|12,1
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|13,2
|12,5
|OPEN
|Open News
|8,3
|10,2
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|3,6
|4,6
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Μία νύχτα μόνο
|11,1
|14,2
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|9,7
|16,2
|ALPHA
|Να μ'αγαπάς
|17,8
|23,3
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|12,6
|19
|ALPHA
|PORTO LEONE: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια
|11,3
|15,1
|ΑΝΤ1
|Grand Hotel
|8,7
|15
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα
|4,9
|5
|ΑΝΤ1
|The 2night show
|7,3
|9
|STAR
|Master Chef
|16
|10,8
|STAR
|Ξένη ταινία
|10,4
|6,4
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|5,3
|4,5
|OPEN
|Real View
|2,9
|2,5
|OPEN
|Status quo
|6,2
|6,9
|ΕΡΤ 1
|Ηλέκτρα
|1,3
|4,8
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|4,9
|5,5
|ΕΡΤ 1
|Απο ήλιο σε ήλιο
|2,3
|2,6
|ΕΡΤ 1
|Το παιδί
|4
|2,7
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|10,3
|10,9
