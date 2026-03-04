Τηλεθέαση Τρίτης 13.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεθέαση ελληνική τηλεόραση θεαματικότητες

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 3.3.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 7,4 10,8
Ant1 8,6 10,1
Alpha 14 15,3
Star 10,4 8,4
Mega 11,4 12,5
OPEN 6,8 8,2
ΕΡΤ1 3,6 4,1

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 10,1 20,9
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 5,7 6
ALPHA Happy Day 18,7 12,7
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 10,7 17,5
OPEN Ώρα Ελλάδος 10,3 16
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2,7 2,2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 7,9 19,3
Ant1  Το πρωινό 12 12,8
Alpha Super Κατερίνα 17,2 11,4
Star Αλήθειες με τη Ζήνα 6,3 7,7
Mega Buongiorno 7,1 9,6
OPEN  10 παντού 11,3 16
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 5,3 4,1

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Το ΄χουμε 1,8 5,9
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 12,3 13,2
Alpha Το σόι σου 21,9 11,9
STAR Στα σύνορα 2,6 3,4
Mega  Σαββατογεννημένες 14 7,8
OPEN  Καθαρές κουβέντες 9,3 9,9
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 2 5,4

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Εκτακτη Επικαιρότητα 3,7 5,8
ANT1 Ρουκ Ζουκ 9,6 10,1
ΑNT1 Flat hunters 7,9 8,3
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 14,4 14,7
Alpha Deal 16,1 20
STAR Cash or trash 8,3 8,9
STAR Ο τροχός της τύχης 11,5 16,9
Mega Live News 19,3 19,6
Mega The Chase 16 14,1
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 5,3 4,5
ΕΡΤ1 Ηλέκτρα 1,3 4,8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 9 10,8
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,9 5,9
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 18,5 17,7
STAR Star News 13,4 12,1
Mega MEGA Γεγονότα 13,2 12,5
OPEN Open News 8,3 10,2
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,6 4,6

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μία νύχτα μόνο 11,1 14,2
MEGA Η γη της ελιάς 9,7 16,2
ALPHA Να μ'αγαπάς 17,8 23,3
ALPHA Άγιος Έρωτας 12,6 19
ALPHA PORTO LEONE: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια 11,3 15,1
ΑΝΤ1 Grand Hotel 8,7 15
ANT1 Γιατί ρε πατέρα 4,9 5
ΑΝΤ1 The 2night show 7,3 9
STAR Master Chef 16 10,8
STAR Ξένη ταινία 10,4 6,4
OPEN  Ο πιο αδύναμος κρίκος 5,3 4,5
OPEN Real View 2,9 2,5
OPEN Status quo 6,2 6,9
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 1,3 4,8
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 4,9 5,5
ΕΡΤ 1 Απο ήλιο σε ήλιο 2,3 2,6
ΕΡΤ 1 Το παιδί 4 2,7
ΣΚΑΪ Survivor 10,3 10,9
