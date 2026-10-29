Αλίνα Κωτσοβούλου για Στάθη Μαντζώρο: Έχει κάνει βήματα βελτίωσης και έχει κάποια επαφή με το περιβάλλον
Αλίνα Κωτσοβούλου για Στάθη Μαντζώρο: Έχει κάνει βήματα βελτίωσης και έχει κάποια επαφή με το περιβάλλον
Χρειάζεται πρακτική υποστήριξη από εμάς, δήλωσε η ηθοποιός για τον συνάδελφό της
Στην κατάσταση του Στάθη Μαντζώρου και στην πορεία της αποκατάστασής του αναφέρθηκε η Αλίνα Κωτσοβούλου, τονίζοντας πως παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης και έχει αρχίσει να επικοινωνεί με το περιβάλλον του.
Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και μεταξύ άλλων μίλησε για τον συνάδελφό της, ο οποίος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό τον Αύγουστο του 2025.
Η Αλίκη Κωτσοβούλου εξέφρασε την ευχή της να ξεπεράσει ο Στάθης Μαντζώρος τα εμπόδια και σύντομα να επιστρέψει στην οικογένειά του, καθώς όπως είπε, υπάρχει μία βελτιωμένη εικόνα δεκατέσσερις μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του: «Είναι η πρώτη φορά που μιλάω δημόσια. Ο Στάθης έχει κάνει βήματα βελτίωσης και τώρα είναι ένα στάδιο που χρειάζεται υποστήριξη και πρακτική από εμάς. Έχει κάποια επαφή με το περιβάλλον. Αυτό που θέλω είναι να γυρίσει πρώτα στην οικογένειά του, στα παιδιά του, να είναι γερός, ισχυρός και να γυρίσει σπίτι του. Από εκεί και πέρα να κάνει ό,τι θέλει».
Δείτε το βίντεο
Για τα σημάδια βελτίωσης που παρουσιάζει ο ηθοποιός είχε μιλήσει και η σύζυγός του, Αντωνία Καλαντζή τον Σεπτέμβριο στην εφημερίδα «Espresso», αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο Στάθης Μαντζώρος έπρεπε να πάει άμεσα σε κέντρο αποκατάστασης, με το κόστος να είναι 10.000 ευρώ τον μήνα.
Πιο αναλυτικά, η ίδια είχε πει: «Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσω να τον πάω εκεί. Πρέπει να πάμε άμεσα σε ένα κέντρο αποκατάστασης, αλλά επειδή έχει ακόμα την τραχειοστομία μπορούμε να πάμε μόνο σε εξειδικευμένο ιδιωτικό κέντρο που διαθέτει Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και οργανωμένες ιατρικές ομάδες για να υποστηρίξουν τέτοια περιστατικά, όπως ο Φιλοκτήτης. Δυστυχώς, το κόστος σε αυτά είναι 10.000 ευρώ τον μήνα».
Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και μεταξύ άλλων μίλησε για τον συνάδελφό της, ο οποίος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό τον Αύγουστο του 2025.
Η Αλίκη Κωτσοβούλου εξέφρασε την ευχή της να ξεπεράσει ο Στάθης Μαντζώρος τα εμπόδια και σύντομα να επιστρέψει στην οικογένειά του, καθώς όπως είπε, υπάρχει μία βελτιωμένη εικόνα δεκατέσσερις μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του: «Είναι η πρώτη φορά που μιλάω δημόσια. Ο Στάθης έχει κάνει βήματα βελτίωσης και τώρα είναι ένα στάδιο που χρειάζεται υποστήριξη και πρακτική από εμάς. Έχει κάποια επαφή με το περιβάλλον. Αυτό που θέλω είναι να γυρίσει πρώτα στην οικογένειά του, στα παιδιά του, να είναι γερός, ισχυρός και να γυρίσει σπίτι του. Από εκεί και πέρα να κάνει ό,τι θέλει».
Δείτε το βίντεο
Για τα σημάδια βελτίωσης που παρουσιάζει ο ηθοποιός είχε μιλήσει και η σύζυγός του, Αντωνία Καλαντζή τον Σεπτέμβριο στην εφημερίδα «Espresso», αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο Στάθης Μαντζώρος έπρεπε να πάει άμεσα σε κέντρο αποκατάστασης, με το κόστος να είναι 10.000 ευρώ τον μήνα.
Πιο αναλυτικά, η ίδια είχε πει: «Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσω να τον πάω εκεί. Πρέπει να πάμε άμεσα σε ένα κέντρο αποκατάστασης, αλλά επειδή έχει ακόμα την τραχειοστομία μπορούμε να πάμε μόνο σε εξειδικευμένο ιδιωτικό κέντρο που διαθέτει Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και οργανωμένες ιατρικές ομάδες για να υποστηρίξουν τέτοια περιστατικά, όπως ο Φιλοκτήτης. Δυστυχώς, το κόστος σε αυτά είναι 10.000 ευρώ τον μήνα».
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