Μαρία Κίτσου: Μεγάλωσα πολύ δύσκολα και κακοποιητικά και από τους δύο μου γονείς, έγινα το αντίθετο από αυτούς

Στη συνέχεια, η

Μαρία Κίτσου

μίλησε για την αγάπη που έχει δεχτεί από ανθρώπους που υπήρξαν στο περιβάλλον της, επισημαίνοντας τη σημασία αυτής: «

.

Αναφερόμενη στην προσωπική της εξέλιξη και στον τρόπο που διαχειρίζεται πλέον τα συναισθήματά της, σημείωσε: «

».



Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός δήλωσε ότι νιώθει ανηδονία, ενώ εξήγησε ότι για χρόνια είχε κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή: «Γενικώς, για πολύ καιρό, και τώρα το παλεύω, νιώθω μια ανηδονία. Έχω χάσει χρόνο από τη ζωή μου, χρόνια. Ήμουν βυθισμένη στην κατάθλιψη, στην αγχώδη διαταραχή, στο μετατραυματικό στρες, αλλά ελπίζω να τον αναπληρώσω. Ο λόγος που μιλάω ανοιχτά για αυτά είναι για να μπορέσει κι άλλος κόσμος να δει ότι και οι διάσημοι και οι αναγνωρίσιμοι και όλα αυτά περνάνε τα ίδια προβλήματα και ότι η ζωή δεν είναι ένα Instagram γυαλιστερό, όπου όλοι δείχνουν τις καλύτερες στιγμές τους, τα καλύτερα φαγητά τους, τα ταξίδια τους και είναι όλοι χαρούμενοι».



Έχω αγαπηθεί πολύ. Αυτό μου έχει κάνει καλό, επειδή μου είχε λείψει από την οικογένειά μου, η αλήθεια είναι ότι μου δόθηκε απλόχερα, αλλά έχω αγαπηθεί κιόλας πάρα πολύ»Με αναγέννησε ο εαυτός μου. Παλιότερα πίστευα στους έρωτες, ότι ο έρωτας θα με φτιάξει, θα με βγάλει από την κατάθλιψη. Αλλά το βρήκα μέσα από τον εαυτό μου, δηλαδή αυτό που λένε "αν δεν είσαι καλά με σένα, δεν θα είσαι με κανέναν", το πήρα πάρα πολύ σοβαρά