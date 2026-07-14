Το «άκυρο» του Χάαλαντ στον Τομ Χόλαντ: «Του έστειλα μήνυμα και δεν πήρα απάντηση, τίποτα» αποκάλυψε ο ηθοποιός
Το «άκυρο» του Χάαλαντ στον Τομ Χόλαντ: «Του έστειλα μήνυμα και δεν πήρα απάντηση, τίποτα» αποκάλυψε ο ηθοποιός
Είναι ακριβώς το είδος της εμπειρίας που σε προσγειώνει και είναι σημαντικό για έναν ηθοποιό, ανέφερε ο Χόλαντ για την απόρριψη από τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή
Στο... «διάβαστηκε» άφησε ο Έρλινγκ Χάαλαντ το μήνυμα που του έστειλε ο Τομ Χόλαντ. Ο 30χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι του ζήτησε μέσα από τα social media να βρεθούν, με τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή να αγνοεί την πρότασή του.
Ο Χόλαντ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The Tonight Show» με τον Τζίμι Φάλον να αναφέρεται σε μια ανάρτηση στο X, σύμφωνα με την οποία ο Χόλαντ έστειλε μήνυμα στον 25χρονο Χάαλαντ, χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση, και τον ρώτησε αν η ιστορία ήταν αληθινή.
«Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο Τομ Χόλαντ όταν του έστειλε μήνυμα και τον κάλεσε να βγουν. Δεν βλέπει ταινίες, οπότε νόμιζε ότι ήταν κάποιος άγνωστος», είπε ο Φάλον, διαβάζοντας την ανάρτηση. «Λοιπόν, πες μας την αλήθεια: του έστειλες όντως μήνυμα;» «Ναι, ναι, του έστειλα μήνυμα», παραδέχτηκε ο Χόλαντ στον Φάλον.
«Είναι ακριβώς το είδος της εμπειρίας που σε προσγειώνει και είναι σημαντικό για έναν ηθοποιό. Σκέφτεσαι: “Θα του στείλω μήνυμα, θα τον βγάλω για δείπνο”. Και δεν πήρα ούτε απάντηση, ούτε κάποια δικαιολογία, ούτε ένα “είμαι απασχολημένος απόψε, παίζω ποδόσφαιρο”. Τίποτα», περιέγραψε στη συνέχεια.
Ο Χόλαντ εξήγησε στην εκπομπή ότι, όταν είδε τον Χάαλαντ στο Γκραν Πρι του Μονακό, ένιωσε την ανάγκη να του μιλήσει. «Παρακολουθούσα τον Λιούις Χάμιλτον να αγωνίζεται και είδα τον Χάαλαντ. Βρισκόταν σε μια σουίτα φιλοξενίας απέναντί μου και σκέφτηκα απλώς να δοκιμάσω την τύχη μου. Του έστειλα μήνυμα», θυμήθηκε.
Σχολιάζοντας τη στάση του Χάαλαντ, ο Χόλαντ αστειεύτηκε λέγοντας: «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μιλούσα γι’ αυτό σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, αλλά να που φτάσαμε εδώ».
Από την πλευρά του, ο Χάαλαντ χαρακτήρισε «ντροπιαστικό» το γεγονός ότι δεν απάντησε, σε πρόσφατη συνέντευξή του στη νορβηγική εκπομπή «A-laget». «Δεν βλέπω πολύ κινηματογράφο, οπότε δεν έχω ιδέα ποιοι είναι οι διάφοροι άνθρωποι», παραδέχτηκε ο Χάαλαντ. «Υπήρξε κάποιος που με ρώτησε αν μπορούσαμε να πάμε για δείπνο, αλλά δεν τον είχα ξαναδεί, οπότε δεν μπήκα στον κόπο να απαντήσω. Δεν ήθελα να απαντήσω σε έναν άγνωστο», σημείωσε.
Ο Φάλον πρότεινε στον Χόλαντ να προσκαλέσει ξανά τον Χάαλαντ, αλλά ο ηθοποιός επέμεινε ότι η χρονική συγκυρία δεν είναι ιδανική, μετά τη νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας το Σάββατο, η οποία της έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
«Δεν νομίζω ότι θα ήθελε να δειπνήσει μαζί μου μετά από όσα συνέβησαν τις προάλλες», αστειεύτηκε ο Άγγλος ηθοποιός, αναφερόμενος στη νίκη της Αγγλίας με 2-1 επί της Νορβηγίας. «Αλήθεια; Ναι, μάλλον θα είναι κάπως πληγωμένος», απάντησε ο Φάλον. Ο Χόλαντ δήλωσε ότι, παρά τα όσα συνέβησαν, εξακολουθεί να υποστηρίζει τον Χάαλαντ, χαρακτηρίζοντάς τον «απίστευτο» και «απόλυτο θρύλο».
Ο Χόλαντ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The Tonight Show» με τον Τζίμι Φάλον να αναφέρεται σε μια ανάρτηση στο X, σύμφωνα με την οποία ο Χόλαντ έστειλε μήνυμα στον 25χρονο Χάαλαντ, χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση, και τον ρώτησε αν η ιστορία ήταν αληθινή.
«Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο Τομ Χόλαντ όταν του έστειλε μήνυμα και τον κάλεσε να βγουν. Δεν βλέπει ταινίες, οπότε νόμιζε ότι ήταν κάποιος άγνωστος», είπε ο Φάλον, διαβάζοντας την ανάρτηση. «Λοιπόν, πες μας την αλήθεια: του έστειλες όντως μήνυμα;» «Ναι, ναι, του έστειλα μήνυμα», παραδέχτηκε ο Χόλαντ στον Φάλον.
«Είναι ακριβώς το είδος της εμπειρίας που σε προσγειώνει και είναι σημαντικό για έναν ηθοποιό. Σκέφτεσαι: “Θα του στείλω μήνυμα, θα τον βγάλω για δείπνο”. Και δεν πήρα ούτε απάντηση, ούτε κάποια δικαιολογία, ούτε ένα “είμαι απασχολημένος απόψε, παίζω ποδόσφαιρο”. Τίποτα», περιέγραψε στη συνέχεια.
Ο Χόλαντ εξήγησε στην εκπομπή ότι, όταν είδε τον Χάαλαντ στο Γκραν Πρι του Μονακό, ένιωσε την ανάγκη να του μιλήσει. «Παρακολουθούσα τον Λιούις Χάμιλτον να αγωνίζεται και είδα τον Χάαλαντ. Βρισκόταν σε μια σουίτα φιλοξενίας απέναντί μου και σκέφτηκα απλώς να δοκιμάσω την τύχη μου. Του έστειλα μήνυμα», θυμήθηκε.
Tom Holland says Erling Haaland denied his request to hang out, calling it a ‘humbling experience’ for him as an actor. https://t.co/SNYBsUbvFz— Entertainment Weekly (@EW) July 14, 2026
Από την πλευρά του, ο Χάαλαντ χαρακτήρισε «ντροπιαστικό» το γεγονός ότι δεν απάντησε, σε πρόσφατη συνέντευξή του στη νορβηγική εκπομπή «A-laget». «Δεν βλέπω πολύ κινηματογράφο, οπότε δεν έχω ιδέα ποιοι είναι οι διάφοροι άνθρωποι», παραδέχτηκε ο Χάαλαντ. «Υπήρξε κάποιος που με ρώτησε αν μπορούσαμε να πάμε για δείπνο, αλλά δεν τον είχα ξαναδεί, οπότε δεν μπήκα στον κόπο να απαντήσω. Δεν ήθελα να απαντήσω σε έναν άγνωστο», σημείωσε.
Ο Φάλον πρότεινε στον Χόλαντ να προσκαλέσει ξανά τον Χάαλαντ, αλλά ο ηθοποιός επέμεινε ότι η χρονική συγκυρία δεν είναι ιδανική, μετά τη νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας το Σάββατο, η οποία της έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
«Δεν νομίζω ότι θα ήθελε να δειπνήσει μαζί μου μετά από όσα συνέβησαν τις προάλλες», αστειεύτηκε ο Άγγλος ηθοποιός, αναφερόμενος στη νίκη της Αγγλίας με 2-1 επί της Νορβηγίας. «Αλήθεια; Ναι, μάλλον θα είναι κάπως πληγωμένος», απάντησε ο Φάλον. Ο Χόλαντ δήλωσε ότι, παρά τα όσα συνέβησαν, εξακολουθεί να υποστηρίζει τον Χάαλαντ, χαρακτηρίζοντάς τον «απίστευτο» και «απόλυτο θρύλο».
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