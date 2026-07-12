Χριστίνα Λαμπίρη: Το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρχεις στην τηλεόραση, αλλά να υπάρχεις με επιτυχία
Χριστίνα Λαμπίρη: Το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρχεις στην τηλεόραση, αλλά να υπάρχεις με επιτυχία
Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι αυτό που θα κάνεις θα έχει ανταπόκριση από τον κόσμο, τονίζει η παρουσιάστρια
Μια τηλεοπτική επιστροφή που αποδεικνύεται πετυχημένη είναι το ζητούμενο σύμφωνα με τη Χριστίνα Λαμπίρη. Για εκείνη, η παρουσία από μόνη της ενός προσώπου στην τηλεόραση δεν έχει σημασία. Όπως είπε η παρουσιάστρια, αν κάποιος που έχει χαράξει τη δική του πορεία θέλει να επανέλθει στα πλατό, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι αυτό που θα κάνει θα έχει απήχηση στους τηλεθεατές.
Η Χριστίνα Λαμπίρη έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και την ευγένεια που εισπράττει από τον κόσμο. Παράλληλα, σχολίασε πως οι αποφάσεις για το ποιοι έχουν θέση στην τηλεόραση λαμβάνονται από άλλους, προσθέτοντας ότι ακόμη και πρόσωπα με σημαντική πορεία φαίνεται να μένουν εκτός.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο κόσμος είναι καταπληκτικά ευγενής. Όσοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να είμαι στην τηλεόραση δεν θα έρθουν να μου πουν “ευτυχώς γλιτώσαμε από σένα”. Ο κόσμος που μου μιλάει είναι πάρα πολύ ευγενικός και θέλει να μου πει μια καλή κουβέντα και το εκτιμώ αφάνταστα. Στο τέλος της ημέρας, όμως, άλλοι αποφασίζουν για το ποιος θα είναι στην τηλεόραση και ποιος όχι. Δεν μπορώ να κρίνω αν καλώς ή κακώς. Κάποια πρόσωπα που έγραψαν τη δική τους ιστορία και έγραψαν το δικό τους εκτόπισμα – και δεν μιλώ για εμένα – προφανώς έχουν αποφασίσει κάποιοι να μην είναι».
Συνεχίζοντας, η Χριστίνα Λαμπίρη τόνισε ότι αυτό που μετράει δεν είναι απλώς η παρουσία ενός προσώπου στην τηλεόραση, αλλά μια δυναμική επιστροφή που θα κερδίσει το ενδιαφέρον του κόσμου: «Ή δεν έχουν γίνει κάποιες σκέψεις ή οι προτάσεις που έχουν γίνει δεν είναι αντίστοιχες του εκτοπίσματος των προσώπων αυτών. Το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρχεις στην τηλεόραση, αλλά να υπάρχεις με επιτυχία. Ειδικά αν κουβαλάς ένα όνομα και έχεις μια κληρονομιά. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι αυτό που θα κάνεις θα έχει ανταπόκριση από τον κόσμο».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι η τηλεόραση την είχε εξαντλήσει ψυχικά, σε σημείο να χάσει τον εαυτό της και να βιώνει έντονο θυμό και πίεση. Όπως είπε: «Αλώβητη δεν βγήκα, γι’ αυτό και σταμάτησα. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα το τελευταίο διάστημα εντός της τηλεόρασης και μέχρι να συνέλθω. Είχα χάσει τον εαυτό μου, δεν ήμουν εγώ. Δεν με αναγνώριζα. Είχα εκρήξεις θυμού τρομερές, είχα τρομερή ένταση. Δεν σήκωνα καμία κουβέντα και μπορούσα να παρεξηγηθώ για το πιο απλό πράγμα».
Αποχωρώντας από την τηλεόραση, ένιωσε ελεύθερη: «Έτσι, όταν έφυγα από την τηλεόραση, ένιωσα απόλυτη ελευθερία σε όλα τα επίπεδα. Από το ωράριο μέχρι την εικόνα μου, όχι ότι υπήρξα ποτέ δέσμια αυτής. Πάντα ήμουν στρουμπουλή, δεν είχα το skinny της τηλεόρασης. Όταν αισθάνομαι πιεσμένη, τρώω και δεν είναι τυχαίο ότι όταν σταμάτησα την τηλεόραση, έχασα πάρα πολλά κιλά, ενώ δεν το περίμενα. Δεν είχα καμία πίεση για να βρίσκω διέξοδο στο φαγητό».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η Χριστίνα Λαμπίρη έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και την ευγένεια που εισπράττει από τον κόσμο. Παράλληλα, σχολίασε πως οι αποφάσεις για το ποιοι έχουν θέση στην τηλεόραση λαμβάνονται από άλλους, προσθέτοντας ότι ακόμη και πρόσωπα με σημαντική πορεία φαίνεται να μένουν εκτός.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο κόσμος είναι καταπληκτικά ευγενής. Όσοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να είμαι στην τηλεόραση δεν θα έρθουν να μου πουν “ευτυχώς γλιτώσαμε από σένα”. Ο κόσμος που μου μιλάει είναι πάρα πολύ ευγενικός και θέλει να μου πει μια καλή κουβέντα και το εκτιμώ αφάνταστα. Στο τέλος της ημέρας, όμως, άλλοι αποφασίζουν για το ποιος θα είναι στην τηλεόραση και ποιος όχι. Δεν μπορώ να κρίνω αν καλώς ή κακώς. Κάποια πρόσωπα που έγραψαν τη δική τους ιστορία και έγραψαν το δικό τους εκτόπισμα – και δεν μιλώ για εμένα – προφανώς έχουν αποφασίσει κάποιοι να μην είναι».
Συνεχίζοντας, η Χριστίνα Λαμπίρη τόνισε ότι αυτό που μετράει δεν είναι απλώς η παρουσία ενός προσώπου στην τηλεόραση, αλλά μια δυναμική επιστροφή που θα κερδίσει το ενδιαφέρον του κόσμου: «Ή δεν έχουν γίνει κάποιες σκέψεις ή οι προτάσεις που έχουν γίνει δεν είναι αντίστοιχες του εκτοπίσματος των προσώπων αυτών. Το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρχεις στην τηλεόραση, αλλά να υπάρχεις με επιτυχία. Ειδικά αν κουβαλάς ένα όνομα και έχεις μια κληρονομιά. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι αυτό που θα κάνεις θα έχει ανταπόκριση από τον κόσμο».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι η τηλεόραση την είχε εξαντλήσει ψυχικά, σε σημείο να χάσει τον εαυτό της και να βιώνει έντονο θυμό και πίεση. Όπως είπε: «Αλώβητη δεν βγήκα, γι’ αυτό και σταμάτησα. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα το τελευταίο διάστημα εντός της τηλεόρασης και μέχρι να συνέλθω. Είχα χάσει τον εαυτό μου, δεν ήμουν εγώ. Δεν με αναγνώριζα. Είχα εκρήξεις θυμού τρομερές, είχα τρομερή ένταση. Δεν σήκωνα καμία κουβέντα και μπορούσα να παρεξηγηθώ για το πιο απλό πράγμα».
Αποχωρώντας από την τηλεόραση, ένιωσε ελεύθερη: «Έτσι, όταν έφυγα από την τηλεόραση, ένιωσα απόλυτη ελευθερία σε όλα τα επίπεδα. Από το ωράριο μέχρι την εικόνα μου, όχι ότι υπήρξα ποτέ δέσμια αυτής. Πάντα ήμουν στρουμπουλή, δεν είχα το skinny της τηλεόρασης. Όταν αισθάνομαι πιεσμένη, τρώω και δεν είναι τυχαίο ότι όταν σταμάτησα την τηλεόραση, έχασα πάρα πολλά κιλά, ενώ δεν το περίμενα. Δεν είχα καμία πίεση για να βρίσκω διέξοδο στο φαγητό».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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