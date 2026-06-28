Δάκρυσε ο Φάνης Μουρατίδης, η ιστορία που τον συγκίνησε
Δάκρυσε ο Φάνης Μουρατίδης, η ιστορία που τον συγκίνησε
Είναι μια ιστορία που την λέω και ακούγεται ψεύτικη, δήλωσε ο ηθοποιός - Η έκπληξη από τον μέντορά του
Με δάκρυα στα μάτια εμφανίστηκε ο Φάνης Μουρατίδης όταν του έκαναν έκπληξη με τον μέντορά του.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Moments» το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου όπου έπαιξαν ένα βίντεο με δηλώσεις του Κώστα Τσιάνου, ο οποίος ήταν δάσκαλός του, και ακούγοντας όσα εξομολογήθηκε για το ήθος και τον χαρακτήρα του έκαναν τα μάτια του να βουρκώνουν.
Ο Κώστας Τσιάνος εξήγησε πως ο Φάνης Μουρατίδης ενώ είχε μία σταθερή θέση στο Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος, ήθελε να αποχωρήσει και να δοκιμαστεί σε νέα πράγματα. Τότε του πρότεινε δυο μικρούς ρόλους και κάπως έτσι άλλαξε η ζωή του: «Δεν είναι μόνο που είναι εξαιρετικός ηθοποιός, είναι καλός άνθρωπος. Καλού ήθους. Χαίρομαι πάρα πολύ που προχωράει πολύ σπουδαία και έχει κάνει μια υπέροχη οικογένεια, έχει δυο παιδιά καταπληκτικά. Ε, κάπως βοήθησα και εγώ. Αλλά τι τον βοήθησα; Με τους δυο μικρούς ρόλους; Ναι. Αν έλεγε όχι, μπορεί να ήταν άλλος ο δρόμος του», είπε ο Κώστας Τσιάνος.
Αμέσως μετά, ο Φάνης Μουρατίδης ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια σκούπιζε τα δάκρυά του, δήλωσε: «Συγκινήθηκα γιατί είναι μια ιστορία που την λέω και ακούγεται ψεύτικη».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Moments» το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου όπου έπαιξαν ένα βίντεο με δηλώσεις του Κώστα Τσιάνου, ο οποίος ήταν δάσκαλός του, και ακούγοντας όσα εξομολογήθηκε για το ήθος και τον χαρακτήρα του έκαναν τα μάτια του να βουρκώνουν.
Ο Κώστας Τσιάνος εξήγησε πως ο Φάνης Μουρατίδης ενώ είχε μία σταθερή θέση στο Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος, ήθελε να αποχωρήσει και να δοκιμαστεί σε νέα πράγματα. Τότε του πρότεινε δυο μικρούς ρόλους και κάπως έτσι άλλαξε η ζωή του: «Δεν είναι μόνο που είναι εξαιρετικός ηθοποιός, είναι καλός άνθρωπος. Καλού ήθους. Χαίρομαι πάρα πολύ που προχωράει πολύ σπουδαία και έχει κάνει μια υπέροχη οικογένεια, έχει δυο παιδιά καταπληκτικά. Ε, κάπως βοήθησα και εγώ. Αλλά τι τον βοήθησα; Με τους δυο μικρούς ρόλους; Ναι. Αν έλεγε όχι, μπορεί να ήταν άλλος ο δρόμος του», είπε ο Κώστας Τσιάνος.
Αμέσως μετά, ο Φάνης Μουρατίδης ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια σκούπιζε τα δάκρυά του, δήλωσε: «Συγκινήθηκα γιατί είναι μια ιστορία που την λέω και ακούγεται ψεύτικη».
Δείτε το βίντεο
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