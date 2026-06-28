Δάκρυσε ο Φάνης Μουρατίδης, η ιστορία που τον συγκίνησε

Είναι μια ιστορία που την λέω και ακούγεται ψεύτικη, δήλωσε ο ηθοποιός - Η έκπληξη από τον μέντορά του