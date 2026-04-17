Η Μέγκαν Τρέινορ ακύρωσε την περιοδεία της: Είναι η σωστή απόφαση για την οικογένειά μου και για μένα
Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι δεν μπορεί να ισορροπήσει την κυκλοφορία του άλμπουμ της και μία περιοδεία με την έλευση του τρίτου της παιδιού
Την καλοκαιρινή της περιοδεία ακύρωσε η Μέγκαν Τρέινορ, τρεις μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της.
Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 32χρονη τραγουδίστρια του ανακοίνωσε ότι το tour Get in Girl Tour, που επρόκειτο να ξεκινήσει στο Κλάρκστον του Μίσιγκαν στις 12 Ιουνίου, ακυρώνεται «ύστερα από πολλή σκέψη και μερικές πραγματικά δύσκολες συζητήσεις».
«Το να ισορροπήσω την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ, την προετοιμασία για μια περιοδεία σε όλη τη χώρα και την έλευση του κοριτσιού μας στην πενταμελή οικογένειά μας που διαρκώς μεγαλώνει, είναι απλώς κάτι περισσότερο απ’ όσο μπορώ να αναλάβω αυτή τη στιγμή, και χρειάζεται να είμαι στο σπίτι και παρούσα για τον καθένα και για όλους αυτή την περίοδο», έγραψε, εξηγώντας την απόφασή της.
Η ανάρτησή της
Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα θα εμφανιζόταν σε περισσότερες από 30 αρένες και αμφιθέατρα στην Αμερική, με την περιοδεία να ολοκληρώνεται στις 15 Αυγούστου στο Λος Άντζελες. Η Τρέινορ απέκτησε την κόρη της μέσω παρένθετης μητέρας στις 18 Ιανουαρίου. Η ίδια και ο σύζυγός της, Ντάριλ Σαμπάρα, έχουν επίσης δύο γιους. Το έβδομο στούντιο άλμπουμ της, Toy with Me, αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 24 Απριλίου.
«Ξέρω ότι αυτό θα απογοητεύσει τους θαυμαστές μου και λυπάμαι πραγματικά που σας απογοητεύω», συνέχισε η Τρέινορ. «Αλλά ξέρω ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για την οικογένειά μου και για μένα αυτή τη στιγμή».
Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την ανάρτησή της γράφοντας: «Σας υπόσχομαι ότι θα επιστρέψω σύντομα και ανυπομονώ να ακούσετε αυτόν τον νέο δίσκο. Είμαι τόσο περήφανη γι’ αυτόν και απέραντα ευγνώμων, όπως πάντα, για την αγάπη και τη στήριξή σας».
Φωτογραφία: Shutterstock
