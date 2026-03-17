Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εμφανίστηκε στα Όσκαρ με τη 13χρονη εγγονή του
Στίβεν Σπίλμπεργκ Όσκαρ Όσκαρ 2026

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εμφανίστηκε στα Όσκαρ με τη 13χρονη εγγονή του

Η Πόπι Γκάβιγκαν πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί την Κυριακή 15 Μαρτίου

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εμφανίστηκε στα Όσκαρ με τη 13χρονη εγγονή του
Στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, οι υποψήφιοι συνήθως συνοδεύονται από τους συντρόφους τους. Για την 98η απονομή, ο θρυλικός σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ προτίμησε να έχει στο πλευρό του, την εγγονή του Πόπι Γκάβιγκαν, η οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί.

Για τη σπάνια οικογενειακή έξοδο, ο Σπίλμπεργκ επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν με παπιγιόν, ενώ η 13χρονη κόρη της Τζέσικα Καπσόου και του Κρίστοφερ Γκάβιγκαν, εντυπωσίασε με ένα γαλάζιο σατέν φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα κόκκινο clutch. Μάλιστα, η αδελφή της, Ιβ, είχε επίσης συνοδεύσει τον παππού της το 2024, κάνοντας τη δική της πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, σύμφωνα με το Vanity Fair Ισπανίας.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εμφανίστηκε στα Όσκαρ με τη 13χρονη εγγονή του


Αν και ο 79χρονος πλέον Σπίλμπεργκ απολαμβάνει τις στιγμές με την οικογένειά του, στο παρελθόν είχε εξομολογηθεί πως η απόκτηση παιδιών δεν ήταν πάντα στα άμεσα σχέδιά του.

«Δεν ήθελα να αποκτήσω παιδιά, καθώς πήγαινα από τη μία ταινία στην άλλη και από το ένα σενάριο στο άλλο», είχε αποκαλύψει στο Variety το 2022 προσθέτοντας: «Δεν μου πέρασε καν από το μυαλό μέχρι τα μισά των γυρισμάτων του Ε.Τ. Σε εκείνη την ταινία, ένιωσα γονιός. Ήμουν κυριολεκτικά πολύ προστατευτικός με όλο το καστ και ειδικά με την Ντρου Μπάριμορ, που ήταν μόλις 6 ετών».

Μετά την ταινία, η κοσμοθεωρία του άλλαξε ριζικά.

«Ήταν η πρώτη φορά που μου πέρασε από το μυαλό ότι ίσως θα μπορούσα να γίνω πατέρας. Ένιωσα πραγματικά ότι αυτή θα ήταν η μεγάλη μου παραγωγή», ανέφερε.

«Έχω επτά παιδιά και έξι εγγόνια, οπότε ο Ε.Τ. λειτούργησε πολύ καλά για μένα», κατέληξε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης.

Φωτογραφίες άρθρου: Getty Images / Ideal Image
4 ΣΧΟΛΙΑ

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

