Χριστίνα Βραχάλη: Μου έχουν πετάξει εφημερίδες λέγοντάς μου «πάρε να ξεστραβωθείς»
Είναι πολύ δύσκολος ο χώρος της δημοσιογραφίας, γιατί εξακολουθεί να ανδροκρατείται, ανέφερε η αθλητικογράφος
Άσχημες συμπεριφορές που έχει βιώσει στον χώρο της δημοσιογραφίας περιέγραψε η Χριστίνα Βραχάλη, αναφέροντας ότι όταν ήταν ακόμα φοιτήτρια της είχαν πετάξει εφημερίδες, λέγοντας της χαρακτηριστικά «ξεστραβώσου».
Η αθλητικογράφος μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «FEMALE» απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο «Breakfast@Star», εστιάζοντας κυρίως στο ανδροκρατούμενο αθλητικό ρεπορτάζ. Στη συνέχεια, τόνισε ότι με τα χρόνια η κατάσταση έχει βελτιωθεί και η παρουσία γυναικών στον χώρο γίνεται πιο αποδεκτή.
Μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Βραχάλη εξήγησε ότι απαντά στις προσβολές για να διευκολύνει τις επόμενες γενιές δημοσιογράφων, δείχνοντας ότι μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
Όπως είπε: «Είναι πολύ δύσκολος ο χώρος της δημοσιογραφίας, γιατί ο χώρος μας εξακολουθεί να ανδροκρατείται. Κυρίως το αθλητικό ρεπορτάζ και νομίζω ότι επειδή είμαστε μια κοινωνία, που έχουμε βαθιά ριζωμένα ορισμένα πράγματα, η πατριαρχία είναι βαθιά ριζωμένη. Θέλει πολλή δουλειά και χρόνο για να μπορέσει αυτό το πράγμα να βγει και να είναι οικεία μια γυναικεία φωνή στο να περιγράφει αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, που τις περισσότερες φορές το κάνουν άντρες. Και παλιά ήταν ακόμη χειρότερο. Γιατί κι εμείς στο αθλητικό ήμασταν ελάχιστες κοπέλες. Τώρα πλέον ευτυχώς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και πολύ πιο αισιόδοξα. Δηλαδή, θυμάμαι το πιο υποτιμητικό που μου έχουν κάνει, είναι που μου έχουν πάρει τις αθλητικές εφημερίδες μια φορά και μου τις έχουν πετάξει πάνω στο τραπέζι και μου λένε "πάρε να ξεστραβωθείς". Τύπου "πάρε να διαβάσεις"».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ο άνθρωπος που την είχε υποτιμήσει στη συνέχεια ήθελε να συνεργαστεί μαζί της: «Καλά προφανώς τότε ήμουν και πολύ νέα, κάπου ήμουν και φοιτήτρια ακόμα. Απάντησα με τη δουλειά μου. Και μετά ο ίδιος άνθρωπος που μου πέταξε τις εφημερίδες, ήταν αυτός που έλεγε ότι εγώ στα αθλητικά θέλω τη Βραχάλη να βγαίνει».
Όσο για τη στάση της σήμερα απέναντι στις προσβολές, είπε: «Πλέον απαντώ κανονικά. Και ξέρεις γιατί απαντώ; Όχι γιατί έχω σηκώσει ξέρω ΄γω μπαϊράκι ή το παίζω επαναστάτρια. Γιατί θεωρώ υποχρέωσή μου, μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά, να κάνουμε λίγο τον δρόμο των επόμενων γενιών πιο εύκολο. Αν εγώ λοιπόν μετά από 23 χρόνια δεν απαντήσω, είτε δημόσια είτε κατ’ ιδίαν, όταν εσύ με προσβάλεις, ή δεν βάλω εγώ κάποια πράγματα στη θέση τους, δεν μπορώ να περιμένω από ένα παιδί το οποίο θα βγει 20 χρονών και θα του συμπεριφερθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο να απαντήσει».
