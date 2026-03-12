Χριστίνα Βραχάλη: Μου έχουν πετάξει εφημερίδες λέγοντάς μου «πάρε να ξεστραβωθείς»

στον χώρο της δημοσιογραφίας

στη διαδικτυακή εκπομπή «FEMALE» απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο «Breakfast@Star»,

Μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Βραχάλη





Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ο άνθρωπος που την είχε υποτιμήσει στη συνέχεια ήθελε να συνεργαστεί μαζί της: « Καλά προφανώς τότε ήμουν και πολύ νέα, κάπου ήμουν και φοιτήτρια ακόμα. Απάντησα με τη δουλειά μου. Και μετά ο ίδιος άνθρωπος που μου πέταξε τις εφημερίδες, ήταν αυτός που έλεγε ότι εγώ στα αθλητικά θέλω τη Βραχάλη να βγαίνει ».



Όσο για τη στάση της σήμερα απέναντι στις προσβολές, είπε: « Πλέον απαντώ κανονικά. Και ξέρεις γιατί απαντώ; Όχι γιατί έχω σηκώσει ξέρω ΄γω μπαϊράκι ή το παίζω επαναστάτρια. Γιατί θεωρώ υποχρέωσή μου, μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά, να κάνουμε λίγο τον δρόμο των επόμενων γενιών πιο εύκολο. Αν εγώ λοιπόν μετά από 23 χρόνια δεν απαντήσω, είτε δημόσια είτε κατ’ ιδίαν, όταν εσύ με προσβάλεις, ή δεν βάλω εγώ κάποια πράγματα στη θέση τους, δεν μπορώ να περιμένω από ένα παιδί το οποίο θα βγει 20 χρονών και θα του συμπεριφερθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο να απαντήσει» .