Μπίλι Άιλς: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας για την πρόσφατη περιοδεία της σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Κάμερον
GALA
Billie Eilish Τζέιμς Κάμερον Τρέιλερ

Μπίλι Άιλς: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας για την πρόσφατη περιοδεία της σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Κάμερον

Kανείς δεν έχει γυρίσει ποτέ μια ταινία τέτοιου είδους σε αυτήν την κλίμακα, λέει ο σκηνοθέτης

Μπίλι Άιλς: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας για την πρόσφατη περιοδεία της σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Κάμερον
UPD:
Η Paramount Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία της Μπίλι 'Αιλις «Hit Me Hard and Soft» η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 20 Μαρτίου 2026.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Τζέιμς Κάμερον και η βραβευμένη με εννέα Grammy και δύο Όσκαρ τραγουδίστρια. Η ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει σε 3D, περιγράφεται ως «μια καινοτόμα νέα εμπειρία συναυλίας» και καταγράφει την πιο πρόσφατη παγκόσμια περιοδεία της 'Αιλις.

«Kανείς δεν έχει γυρίσει ποτέ μια ταινία τέτοιου είδους σε αυτήν την κλίμακα. Χρησιμοποιούμε τεχνολογία που κανείς άλλος δεν έχει χρησιμοποιήσει», λέει στο τρέιλερ ο Κάμερον, ενώ ρωτά μάλιστα την σταρ αν κουβαλούσε «πολύ πόνο» μαζί της κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Δείτε το τρέιλερ

BILLIE EILISH - HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) | Official Trailer


Το φιλμ έρχεται μετά την ταινία «Live at the O2» για προηγούμενη περιοδεία της που κυκλοφόρησε το 2023.
UPD:

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης