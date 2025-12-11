Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Μπίλι Άιλς: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας για την πρόσφατη περιοδεία της σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Κάμερον
Μπίλι Άιλς: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας για την πρόσφατη περιοδεία της σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Κάμερον
Kανείς δεν έχει γυρίσει ποτέ μια ταινία τέτοιου είδους σε αυτήν την κλίμακα, λέει ο σκηνοθέτης
UPD:
Η Paramount Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία της Μπίλι 'Αιλις «Hit Me Hard and Soft» η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 20 Μαρτίου 2026.
Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Τζέιμς Κάμερον και η βραβευμένη με εννέα Grammy και δύο Όσκαρ τραγουδίστρια. Η ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει σε 3D, περιγράφεται ως «μια καινοτόμα νέα εμπειρία συναυλίας» και καταγράφει την πιο πρόσφατη παγκόσμια περιοδεία της 'Αιλις.
«Kανείς δεν έχει γυρίσει ποτέ μια ταινία τέτοιου είδους σε αυτήν την κλίμακα. Χρησιμοποιούμε τεχνολογία που κανείς άλλος δεν έχει χρησιμοποιήσει», λέει στο τρέιλερ ο Κάμερον, ενώ ρωτά μάλιστα την σταρ αν κουβαλούσε «πολύ πόνο» μαζί της κατά τη διάρκεια της περιοδείας.
Δείτε το τρέιλερ
Το φιλμ έρχεται μετά την ταινία «Live at the O2» για προηγούμενη περιοδεία της που κυκλοφόρησε το 2023.
Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Τζέιμς Κάμερον και η βραβευμένη με εννέα Grammy και δύο Όσκαρ τραγουδίστρια. Η ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει σε 3D, περιγράφεται ως «μια καινοτόμα νέα εμπειρία συναυλίας» και καταγράφει την πιο πρόσφατη παγκόσμια περιοδεία της 'Αιλις.
«Kανείς δεν έχει γυρίσει ποτέ μια ταινία τέτοιου είδους σε αυτήν την κλίμακα. Χρησιμοποιούμε τεχνολογία που κανείς άλλος δεν έχει χρησιμοποιήσει», λέει στο τρέιλερ ο Κάμερον, ενώ ρωτά μάλιστα την σταρ αν κουβαλούσε «πολύ πόνο» μαζί της κατά τη διάρκεια της περιοδείας.
Δείτε το τρέιλερ
Το φιλμ έρχεται μετά την ταινία «Live at the O2» για προηγούμενη περιοδεία της που κυκλοφόρησε το 2023.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα