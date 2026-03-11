Γενέθλια στο πλατό για τη Μαρία Μπακοδήμου, η έκπληξη των συνεργατών της, δείτε βίντεο
Γενέθλια στο πλατό για τη Μαρία Μπακοδήμου, η έκπληξη των συνεργατών της, δείτε βίντεο

Με την επαγγελματική μου οικογένεια, έγραψε η παρουσιάστρια σε ανάρτηση που έκανε

Στο πλατό γιόρτασε τα γενέθλιά της η Μαρία Μπακοδήμου, με τους συνεργάτες της να της επιφυλάσσουν μία έκπληξη. Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η παρουσιάστρια του «Αδύναμου Κρίκου», στέκεται μπροστά στην τούρτα, ενώ περιτριγυρίζεται από την «επαγγελματική της οικογένεια» που τραγουδάει και της εύχεται, πριν εκείνη σβήσει τα κεράκια.

Αφού δημοσίευσε το σχετικό κλιπ στον προσωπικό της λογαριασμό, η Μαρία Μπακοδήμου μοιράστηκε μερικές σκέψεις, με αφορμή την ξεχωριστή μέρα. Όπως έγραψε, τα γενέθλια είναι μια ευκαιρία να κάνει ο εορτάζων έναν απολογισμό της πορείας του.

Πιο αναλυτικά, στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «Φέτος τα γενέθλια μου τα γιόρτασα στο πλατό με την επαγγελματική μου οικογένεια. Τα γενέθλια δεν είναι απλώς άλλη μια μέρα στο ημερολόγιο. Είναι η μέρα που μας θυμίζει ότι υπάρχουμε, μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε. Είναι μια μικρή στάση μέσα στον χρόνο για να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε όλα όσα περάσαμε, όλα όσα μάθαμε, όλα όσα αντέξαμε. Και ταυτόχρονα να κοιτάξουμε μπροστά, σε όσα ονειρευόμαστε. Είναι μια αφορμή να θυμηθούμε ότι τη ζωή μας αξίζει να τη γιορτάζουμε».

Δείτε την ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου

