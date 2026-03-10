Μπέττυ Αρβανίτη: Αν αισθανθώ ότι δεν μπορώ να προσφέρω στο θέατρο, ασφαλώς και θα σταματήσω
Μπέττυ Αρβανίτη: Αν αισθανθώ ότι δεν μπορώ να προσφέρω στο θέατρο, ασφαλώς και θα σταματήσω

Το έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι μπορεί να συμβεί αυτό και μάλιστα γρήγορα, σχολίασε η ηθοποιός

Μπέττυ Αρβανίτη: Αν αισθανθώ ότι δεν μπορώ να προσφέρω στο θέατρο, ασφαλώς και θα σταματήσω
Γεωργία Κοτζιά
Στο ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το θέατρο αναφέρθηκε η Μπέττυ Αρβανίτη, εξηγώντας ότι αυτό θα συμβεί όταν σταματήσει να αισθάνεται δημιουργική και λειτουργική στη σκηνή.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» που προβλήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου, δήλωσε ότι εάν κάποια στιγμή νιώσει πως δεν μπορεί πλέον να προσφέρει στον χώρο της υποκριτικής, τότε θα επιλέξει να απομακρυνθεί, ενώ πρόσθεσε ότι δεν αποκλείει η αποχώρησή της να συμβεί σύντομα.

Όπως είπε: «Από τη στιγμή που αισθάνομαι ότι μπορώ να λειτουργήσω, δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα με τα λόγια, δεν έχω πρόβλημα με διάφορα τέτοια πράγματα πρακτικά και έχω ακόμα επιθυμία για κάτι, ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί να σταματήσω κάτι που μ’ αρέσει. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αν αισθανθώ ότι δεν μπορώ να προσφέρω σ’ αυτό το χώρο, ασφαλώς και θα σταματήσω. Και το έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Και μάλιστα γρήγορα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δείξει».

