Ο Χρήστος Μενιδιάτης πήγε μετά από 30 χρόνια στην Disneyland με την οικογένειά του: Τότε παιδί και τώρα με παιδιά, έγραψε
Ο Χρήστος Μενιδιάτης πήγε μετά από 30 χρόνια στην Disneyland με την οικογένειά του: Τότε παιδί και τώρα με παιδιά, έγραψε
Ο τραγουδιστής ταξίδεψε στο Παρίσι με τους γιους του
Στην Disneyland μαζί με τα παιδιά του πήγε ο Χρήστος Μενιδιάτης, επισκεπτόμενος το θεματικό πάρκο, στο οποίο είχε βρεθεί ξανά πριν από 30 χρόνια με την παρέα του.
Σε ανάρτηση που έκανε ο τραγουδιστής την Πέμπτη 5 Μαρτίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε δύο φωτογραφίες από το ταξίδι του στο Παρίσι. Στο ένα στιγμιότυπο εμφανίζεται χαμογελαστός με τους τρεις γιους του, στη βόλτα τους με roller coaster, ενώ στο δεύτερο απεικονίζεται σε νεότερη ηλικία με φίλους του.
«2 φωτογραφίες στο ίδιο μέρος με 30 χρόνια διαφορά! Τότε παιδί και τώρα με παιδιά» έγραψε ο Χρήστος Μενιδιάτης στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Δείτε την ανάρτησή του
Σε ανάρτηση που έκανε ο τραγουδιστής την Πέμπτη 5 Μαρτίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε δύο φωτογραφίες από το ταξίδι του στο Παρίσι. Στο ένα στιγμιότυπο εμφανίζεται χαμογελαστός με τους τρεις γιους του, στη βόλτα τους με roller coaster, ενώ στο δεύτερο απεικονίζεται σε νεότερη ηλικία με φίλους του.
«2 φωτογραφίες στο ίδιο μέρος με 30 χρόνια διαφορά! Τότε παιδί και τώρα με παιδιά» έγραψε ο Χρήστος Μενιδιάτης στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Δείτε την ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα