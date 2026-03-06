Ο Χρήστος Μενιδιάτης πήγε μετά από 30 χρόνια στην Disneyland με την οικογένειά του: Τότε παιδί και τώρα με παιδιά, έγραψε
Ο Χρήστος Μενιδιάτης πήγε μετά από 30 χρόνια στην Disneyland με την οικογένειά του: Τότε παιδί και τώρα με παιδιά, έγραψε

Ο τραγουδιστής ταξίδεψε στο Παρίσι με τους γιους του

Ο Χρήστος Μενιδιάτης πήγε μετά από 30 χρόνια στην Disneyland με την οικογένειά του: Τότε παιδί και τώρα με παιδιά, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
Στην Disneyland μαζί με τα παιδιά του πήγε ο Χρήστος Μενιδιάτης, επισκεπτόμενος το θεματικό πάρκο, στο οποίο είχε βρεθεί ξανά πριν από 30 χρόνια με την παρέα του.

Σε ανάρτηση που έκανε ο τραγουδιστής την Πέμπτη 5 Μαρτίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε δύο φωτογραφίες από το ταξίδι του στο Παρίσι. Στο ένα στιγμιότυπο εμφανίζεται χαμογελαστός με τους τρεις γιους του, στη βόλτα τους με roller coaster, ενώ στο δεύτερο απεικονίζεται σε νεότερη ηλικία με φίλους του.

«2 φωτογραφίες στο ίδιο μέρος με 30 χρόνια διαφορά! Τότε παιδί και τώρα με παιδιά» έγραψε ο Χρήστος Μενιδιάτης στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Ο Χρήστος Μενιδιάτης πήγε μετά από 30 χρόνια στην Disneyland με την οικογένειά του: Τότε παιδί και τώρα με παιδιά, έγραψε
