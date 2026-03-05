Γεράσιμος Ανδρεάτος για τον Akyla: Το Ferto μου αρέσει πιο πολύ από όλα τα τραγούδια στην Eurovision
Γεράσιμος Ανδρεάτος για τον Akyla: Το Ferto μου αρέσει πιο πολύ από όλα τα τραγούδια στην Eurovision
Ήταν το μόνο που είχε κοινωνικό περιεχόμενο, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για τον Ακύλα και το «Ferto» με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision μίλησε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, σημειώνοντας πως του άρεσε πιο πολύ από όλα τα τραγούδια.
Ο τραγουδιστής εξήγησε πως υποστηρίζει τον τραγουδιστή καθώς περνάει ένα κοινωνικό μήνυμα μέσα από το κομμάτι του, σχετικά με την απλησία του κόσμου. Ακόμη, αναφέρθηκε και στον τρόπο που έχει αλλάξει η μουσική στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος είπε αναλυτικά για τον Ακύλα στο «Breakfast@Star» την Πέμπτη 5 Μαρτίου: «Ίσως να μην το περιμένετε αυτό από μένα, επειδή παρακολουθήσαμε με τα παιδιά μου λίγο Eurovision, το τραγούδι "Ferto" μου αρέσει πιο πολύ από όλα, γιατί ενώ μπορεί να μην είχαν κάποια υψηλή ποιότητα όσον αφορά στον ήχο και τον στίχο, ήταν το μόνο που είχε κοινωνικό περιεχόμενο. Αναφέρεται στην απληστία του κόσμου. Από αυτή την άποψη, το υποστηρίζω το "Ferto"».
Δείτε το βίντεο
Σχετικά με τη μουσική εξέλιξη στην Ελλάδα, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Η μουσική, όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και στην Ελλάδα εξελίσσεται. Εγώ έχω αγαπήσει πολύ το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι και με νοιάζει η συνέχισή του και η διάδοσή του. Όμως και η επιρροή από το εξωτερικό είναι πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να έχουμε στην Ελλάδα πια είδη και ρεύματα. Όσο υπάρχουν γραμμές κατευθυντήριες από το σύστημα που υποστηρίζει κάποια πράγματα που είναι πιο πολύ σε σχέση με την εικόνα και λιγότερο με την ουσία και την ποιότητα, έχουν εμφανιστεί κάποια είδη μουσικής που υποτιμούν το γυναικείο φύλο, υμνούν την παράνομη ζωή, τα ναρκωτικά, την αλητεία, τους φόνους και αυτά είναι πολύ ανησυχητικά φαινόμενα για την κοινωνία».
