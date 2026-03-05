Ιωάννα Τούνη: Οι άνθρωποι είμαστε ίσως από τη φύση μας άπληστοι και αχάριστοι

Έχουμε πετύχει τους τότε στόχους μας. Κι όμως δεν σταματήσαμε. Κάθε μέρα θέτουμε νέους. Κάθε επιτυχία κρατάει λίγο, μέχρι να τη διαδεχτεί μια νέα επιθυμία. Τίποτα δεν μοιάζει αρκετό. Σαν να κυνηγάμε έναν ορίζοντα που όλο απομακρύνεται. Και στο μεταξύ, η ζωή περνά

Στη συνέχεια, τόνισε ότι ακόμα και η οικογένεια

δημιουργεί παραπάνω ευθύνες και υποχρεώσεις απομακρύνοντας το άτομο από τα αγαπημένα του πρόσωπα:

«

».

Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι να ζει κανείς στο τώρα: «

».