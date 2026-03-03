Ήβη Αδάμου μετά το χτύπημα στην Κύπρο: Η οικογένειά μου δεν κινδυνεύει, αλλά είναι πάρα πολύ στενάχωρα αυτά που συμβαίνουν
Η ειρήνη δεν είναι κάτι αυτονόητο, ενώ θα έπρεπε να είναι, σχολίασε η τραγουδίστρια για τα τελευταία γεγονότα
Ασφαλής ξεκαθάρισε η Ήβη Αδάμου ότι είναι η οικογένειά της, που ζει μόνιμα στην Κύπρο, μετά τα τελευταία γεγονότα και το ιρανικό χτύπημα.
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις μαζί με τον σύντροφό της, Μιχάλη Κουινέλη σχολιάζοντας τα τελευταία γεγονότα, που αφορούν στον τόπο καταγωγής της Ήβης Αδάμου.
Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου, εκφράζοντας την ανησυχία της για την Κύπρο, αφότου έγινε γνωστό ότι ένα ιρανικό drone κατάφερε να φτάσει μέχρι τη βάση της RAF στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου, προκαλώντας αναστάτωση στο νησί.
Σχετικά με την οικογένειά της, η Ήβη Αδάμου τόνισε ότι δεν κινδυνεύει: «Έχω μιλήσει με τους δικούς μου στην Κύπρο. Προσωπικά, η δική μου οικογένεια δεν κινδυνεύει από κάτι, αλλά εννοείται ότι είναι πάρα πολύ στενάχωρο, που συμβαίνουν όλα αυτά. Αυτό που λέω πια, είναι ότι νιώθω, ότι η ειρήνη δεν είναι κάτι αυτονόητο, ενώ θα έπρεπε να είναι. Να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση».
Στη συνέχεια, ο σύντροφός της δήλωσε: Ελπίζουμε να έχει γρήγορο και αίσιο τέλος αυτό το πράγμα, πόσο αίσιο μπορεί να έχει, γιατί όταν αρχίζουν και πετάνε από πάνω μας τέτοια πράγματα; Εύχομαι να έχει την καλύτερη δυνατή μετάβαση αυτό το πράγμα».
Δείτε το βίντεο
