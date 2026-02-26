Πέγκυ Ζήνα για την κόρη της: Οι κόντρες μας είναι σε φυσιολογικό επίπεδο, είναι ένας πολύ ντόμπρος χαρακτήρας
Πέγκυ Ζήνα για την κόρη της: Οι κόντρες μας είναι σε φυσιολογικό επίπεδο, είναι ένας πολύ ντόμπρος χαρακτήρας
Τη θαυμάζω πάρα πολύ, σχολίασε η τραγουδίστρια
Τη σχέση με τη κόρη της, η οποία βρίσκεται στην εφηβεία, σχολίασε η Πέγκυ Ζήνα, εξηγώντας πως όποιες κόντρες έχουν είναι σε φυσιολογικό επίπεδο, προσθέτοντας πως το παιδί της έχει διαμορφώσει έναν αυθεντικό χαρακτήρα.
Σε δηλώσεις που έκανε η Πέγκυ Ζήνα στην εκπομπή «Super Κατερίνα», που προβλήθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, μίλησε μεταξύ άλλων για την 14χρονη κόρη της, Ηλέκτρα, που έχει αποκτήσει με τον Γιώργο Λύρα.
Η τραγουδίστρια σχολίασε ότι θαυμάζει το παιδί της για την προσωπικότητά του, ενώ για την επικοινωνία τους πρόσθεσε: «Καλά είμαστε με την κόρη μου, οι κόντρες μας είναι σε φυσιολογικό επίπεδο, το παιδί αποκτά την προσωπικότητά του και είναι αυτό που λέμε ότι "δεν σηκώνει και πολλά". Είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της, είναι ένα καλόψυχο παιδί και είναι ένας πολύ ντόμπρος χαρακτήρας. Τη θαυμάζω πάρα πολύ».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgotmw263z4p)
