ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Κατερίνα Γκαγκάκη: Τώρα πια δεν με φαντάζομαι με παιδί, δεν το είχα σκεφτεί συνειδητοποιημένα όταν έπρεπε
GALA
Κατερίνα Γκαγκάκη Παιδί

Κατερίνα Γκαγκάκη: Τώρα πια δεν με φαντάζομαι με παιδί, δεν το είχα σκεφτεί συνειδητοποιημένα όταν έπρεπε

Περνάει από το μυαλό μου ως κάτι που έχει μείνει πίσω, ανέφερε

Κατερίνα Γκαγκάκη: Τώρα πια δεν με φαντάζομαι με παιδί, δεν το είχα σκεφτεί συνειδητοποιημένα όταν έπρεπε
56 ΣΧΟΛΙΑ
Αδύνατον είναι για την Κατερίνα Γκαγκάκη να φανταστεί τώρα πια τον εαυτό της στον ρόλο της μητέρας. Όπως ανέφερε, η σκέψη να αποκτήσει παιδί δεν την απασχολεί πλέον, αλλά υπάρχουν στιγμές που σκέφτεται αν θα έπρεπε να το είχε κάνει, όταν έπρεπε.

«Τώρα πια δεν με φαντάζομαι με παιδί. Περνάει από το μυαλό μου ως κάτι που έχει μείνει πίσω ή κάτι που έπρεπε να κάνω και δεν έκανα, ως κάτι που ήθελα να είχα κάνει και δεν έκανα… Όλα αυτά δεν τα είχα σκεφτεί τόσο συνειδητά και συγκεκριμένα, όταν θα μπορούσα ακόμα», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Γκαγκάκη στο Podcast Alpha Female, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Happy Day», την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη εκμυστηρεύτηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ότι απολαμβάνει να μένει μόνη της και αυτός είναι ο λόγος που αποφεύγει να καλεί κόσμο στο σπίτι της. «Αγαπάω το να είμαι μόνη μου, επίσης δεν θέλω και κόσμο μέσα στο σπίτι. Δεν είμαι άνθρωπος που το σπίτι μου είναι ανοιχτό, δεν μου αρέσει να έρχονται άνθρωποι στο σπίτι. Ακούγομαι σαν μία γριά – όπως μου λέει και ένας φίλος – έχεις 3 γάτες, θα βρεθείς κάποια στιγμή να έχεις 23 και θα είσαι ολομόναχη», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο

56 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης