Κατερίνα Γκαγκάκη: Τώρα πια δεν με φαντάζομαι με παιδί, δεν το είχα σκεφτεί συνειδητοποιημένα όταν έπρεπε
Περνάει από το μυαλό μου ως κάτι που έχει μείνει πίσω, ανέφερε
Αδύνατον είναι για την Κατερίνα Γκαγκάκη να φανταστεί τώρα πια τον εαυτό της στον ρόλο της μητέρας. Όπως ανέφερε, η σκέψη να αποκτήσει παιδί δεν την απασχολεί πλέον, αλλά υπάρχουν στιγμές που σκέφτεται αν θα έπρεπε να το είχε κάνει, όταν έπρεπε.
«Τώρα πια δεν με φαντάζομαι με παιδί. Περνάει από το μυαλό μου ως κάτι που έχει μείνει πίσω ή κάτι που έπρεπε να κάνω και δεν έκανα, ως κάτι που ήθελα να είχα κάνει και δεν έκανα… Όλα αυτά δεν τα είχα σκεφτεί τόσο συνειδητά και συγκεκριμένα, όταν θα μπορούσα ακόμα», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Γκαγκάκη στο Podcast Alpha Female, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Happy Day», την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.
Η Κατερίνα Γκαγκάκη εκμυστηρεύτηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ότι απολαμβάνει να μένει μόνη της και αυτός είναι ο λόγος που αποφεύγει να καλεί κόσμο στο σπίτι της. «Αγαπάω το να είμαι μόνη μου, επίσης δεν θέλω και κόσμο μέσα στο σπίτι. Δεν είμαι άνθρωπος που το σπίτι μου είναι ανοιχτό, δεν μου αρέσει να έρχονται άνθρωποι στο σπίτι. Ακούγομαι σαν μία γριά – όπως μου λέει και ένας φίλος – έχεις 3 γάτες, θα βρεθείς κάποια στιγμή να έχεις 23 και θα είσαι ολομόναχη», σημείωσε.
