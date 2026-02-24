Η Τζέσι Μπάκλεϊ περιέγραψε πώς ένας άγνωστος άντρας χρηματοδότησε τις σπουδές της σε δραματική σχολή
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός σπούδασε υποκριτική στη Royal Academy of Dramatic Arts στο Λονδίνο
Χάρη σε έναν άντρα που γνώρισε σε έναν μπαρ κατάφερε η Τζέσι Μπάκλεϊ να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα και να φοιτήσει σε δραματική σχολή του Λονδίνου.
Η 36χρονη ηθοποιός, που είναι υποψήφια για τον ρόλο της στην ταινία Hamnet, εμφανίστηκε τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στο podcast Awards Chatter του The Hollywood Reporter και μεταξύ άλλων θυμήθηκε το ξεκίνημά της ως ηθοποιός στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
Αναφερόμενη στις σπουδές της στη φημισμένη δραματική σχολή Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) του Λονδίνου, η Μπάκλεϊ σημείωσε ότι έκανε ένα διάλειμμα ανάμεσα στα πρώτα της μαθήματα και στην αποφοίτησή της το 2013. Στο μεσοδιάστημα εργαζόταν και τραγουδούσε σε ένα νυχτερινό κλαμπ του Λονδίνου, το Ivy Club. «Ξέρεις, προέρχομαι από μια πενταμελή οικογένεια και οι γονείς μου έκαναν πάντα το καλύτερο που μπορούσαν. Αλλά, ξέρεις, όταν φύγεις από το σπίτι, είσαι μόνος σου», είπε γελώντας, όταν ρωτήθηκε για τον ευεργέτη της.
«Και μου αρέσει αυτή η ευθύνη. Αλλά είναι δύσκολο να ζεις σε μια πόλη όπως το Λονδίνο και να μπορείς να τα βγάλεις πέρα οικονομικά. Και εκείνες τις στιγμές στο Ivy Club, υπήρχε ένας άνδρας που λεγόταν Τόνι, ο οποίος με είχε ακούσει να τραγουδάω. Αγαπούσε το θέατρο και ήθελε να στηρίξει νέα ταλέντα. Νομίζω ότι όταν είχα κάνει το πρώτο εκείνο μάθημα στη RADA, ήταν σαν μια φαγούρα που δεν είχε ικανοποιηθεί πλήρως. Και είχα φύγει για να ζήσω λίγο», περιέγραψε.
Όπως είπε στη συνέχεια, εκείνος ο άντρας δεσμεύτηκε να καλύψει όλα τα έξοδα των σπουδών της, κάτι που η ίδια αδυνατούσε να κάνει. «Ήθελα να επιστρέψω και να εκπαιδευτώ. Ήθελα να κάνω λάθη ιδιωτικά. Ήθελα να μελετήσω σενάρια. Ήθελα να καταλάβω τι είναι ο κινηματογράφος. Ήθελα να πάω στην παμπ ένα βράδυ Παρασκευής με ανθρώπους της ηλικίας μου και να μην ανησυχώ ότι μπορεί να καταλήξω στη φυλακή αν δεν πληρώσω φόρους, πράγμα που μου φαινόταν τρομακτικό. Και ο Τόνι είπε: “Θέλω να σε βοηθήσω”. Και πολύ ευγενικά πλήρωσε τις σπουδές μου στη RADA και τη διαμονή μου στο Λονδίνο, κάτι που αν δεν το είχε κάνει, πιθανότατα δεν θα μπορούσα να μείνω», πρόσθεσε.
Η Μπάκλεϊ ανέφερε ότι στο διάλειμμα από τις σπουδές της «δούλευε σε αγορές και τραγουδούσε τζαζ», ενώ έπαιξε επίσης μαζί με τη Χάνα Γουάντινγκχαμ στην παράσταση A Little Night Music, που αποτέλεσε «την πρώτη της δουλειά». Παρ’ όλα αυτά, επιθυμούσε να επιστρέψει στη σχολή.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στη RADA αφοσιώθηκε στο θεατρικό σανίδι. Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 2011 με το Jack and the Cuckoo-Clock Heart και έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ το 2022, στην κατηγορία Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία The Lost Daughter.
Η στήριξη του Τόνι απέδωσε καρπούς, αφού η Μπάκλεϊ κέρδισε το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα Critics Choice Awards 2026 και το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Ταινία στις Χρυσές Σφαίρες για το Hamnet, βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα BAFTA του Λονδίνου, ενώ είναι επίσης υποψήφια για Όσκαρ.
