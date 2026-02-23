Η κόρη του Ντέιβιντ Μπόουι αποκάλυψε ότι λίγο πριν τον θάνατό του τη μετέφεραν με βία σε κέντρο θεραπείας

H Λέξι Τζόουνς με τον πατέρα της, Ντέιβιντ Μπόουι

Περιγράφοντας τη διαχείριση του πένθους της στο πρόγραμμα, είπε: «Δημιούργησαν μια ειδική φάση για μένα που ονόμασαν “Φάση Πένθους και Απώλειας”. Δόμησαν το πένθος μου. Το κατηγοριοποίησαν και του έδωσαν ορόσημα και προσδοκίες». Η Λέξι ανέφερε ότι, παρότι οι εμπειρίες αυτές τη διαμόρφωσαν, εξακολουθεί να βιώνει επιπτώσεις. «Ακόμη μερικές φορές τινάζομαι όταν τα πράγματα μοιάζουν πολύ ελεγχόμενα και ακόμη έχω την παρόρμηση να σαρώνω το δωμάτιο για κανόνες που δεν μου έχουν ειπωθεί», είπε.Τέλος, τόνισε ότι μοιράζεται την ιστορία της «για να γίνει πραγματική και να μην είναι απλώς μια ανάμνηση που κουβαλώ ιδιωτικά», προσθέτοντας: «Το νόημα είναι να μιλήσουμε για αυτά που κανείς δεν μιλά: τα κομμάτια του εαυτού σου που χάνεις στη διαδικασία του να σε “διορθώνουν”… Η ψυχική και συναισθηματική χειραγώγηση που βίωσα είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω. Και δεν θα προσποιηθώ ότι δεν συνέβη, γιατί κι αυτό είναι κακοποίηση».