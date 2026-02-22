Ο Τζέικομπ Ελόρντι μίλησε για τις ερωτικές σκηνές στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» και δήλωσε ότι είχε χημεία με τη Μάργκοτ Ρόμπι από την πρώτη στιγμή
Αν έχεις την ευκαιρία να μοιραστείς ένα κινηματογραφικό πλατό με τη Μάργκοτ, θα φροντίσεις να βρίσκεσαι σε απόσταση πέντε-δέκα μέτρων από εκείνη ανά πάσα στιγμή, είπε ο ηθοποιός
Για τη συνεργασία του με τη Μάργκοτ Ρόμπι στην ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη», αλλά και για τις ερωτικές τους σκηνές μίλησε ο Τζέικομπ Ελόρντι.
Ο ηθοποιός μιλώντας στη «The Sun» αποκάλυψε ότι υπήρχε έντονη χημεία ανάμεσα σε εκείνον και στη συμπρωταγωνίστριά του από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν. Για τα γυρίσματα είπε αρχικά: «Είναι σαν να ακούς “Action” και να είσαι σαν άλογο σε ιππόδρομο. Φεύγεις κατευθείαν από την εκκίνηση».
Όσον αφορά στις σκηνές σεξ, ο Ελόρντι τόνισε πως «δεν διαφέρουν καθόλου από τη χορογραφία μιας σκηνής μάχης ή μιας χορευτικής ακολουθίας», εξηγώντας έπειτα: «Είναι υπερ-τεχνικό, ειδικά η σκηνή όπου -δεν είναι σκηνή σεξ- αλλά είμαι από πάνω (στη Ρόμπι) με τα χέρια μου, αυτό είναι χορογραφημένο, γιατί σε τέτοιο φωτισμό έχεις πολύ περιορισμένο χώρο για να κινηθείς. Οπότε ό,τι κάνεις πρέπει να “χωράει” στο κάδρο και να λειτουργεί με τον φωτισμό».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε για τη Μάργκοτ Ρόμπι, αποθεώνοντάς τη: «Αν έχεις την ευκαιρία να μοιραστείς ένα κινηματογραφικό πλατό με τη Μάργκοτ Ρόμπι, θα φροντίσεις να βρίσκεσαι σε απόσταση πέντε με δέκα μέτρων από εκείνη ανά πάσα στιγμή».
Πρόσφατα και η Μάργκοτ Ρόμπι μίλησε για τη μεταξύ τους χημεία, δηλώνοντας πως το γεγονός ότι είναι από την ίδια περιοχή λειτούργησε σαν «γέφυρα» μεταξύ τους και τους βοήθησε ακόμη περισσότερο. Η ηθοποιός ανέφερε ακόμη πως ένιωθε απόλυτη ασφάλεια δίπλα στον Ελόρντι και πως και ολόκληρο το συνεργείο της παραγωγής βοήθησε πολύ στο γενικότερο κλίμα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Jacob Elordi on sex scenes & moment he had sizzling chemistry with Margot Robbie https://t.co/7zdyU4X0Vk— The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) February 21, 2026
