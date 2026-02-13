Κώστας Μακέδος για την παχυσαρκία: Όλα στο σπίτι μου λειτουργούν με τηλεκοντρόλ, γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ

έχει καθηλωθεί σε καρέκλα,

Στη συνέχεια, μιλώντας για το αρχικό του σχέδιο να ακολουθήσει την Ιατρική, αλλά και για το πώς η ζωή τον οδήγησε σε διαφορετική κατεύθυνση, αναφέρθηκε στις αλλαγές που βίωσε με το πέρασμα των χρόνων, από την παιδική ηλικία μέχρι σήμερα, καθώς και στις εμπειρίες bullying που κουβαλά από μικρός: «

».

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε και στην τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε σειρές όπως το «Ντόλτσε βίτα» και το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα». Για ένα σύντομο διάστημα βρέθηκε και στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», από όπου αποχώρησε χωρίς, όπως έχει πει, να γνωρίζει τον πραγματικό λόγο. «Έφυγα από την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη χωρίς να το ξέρω. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι σταματάει η συνεργασία μας για λόγους οικονομικών περικοπών, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος», είχε πει.

Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση καταγράφηκε το 2006, στη σειρά «Οδός Παραδείσου 7».