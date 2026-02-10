Η Lady Gaga ευχαρίστησε τον Bad Bunny για τη συμμετοχή της στο halftime show του Super Bowl: Ήταν τιμή μου, έγραψε
Η σταρ ήταν μία από τις εκπλήξεις του σόου, ερμηνεύοντας μια salsa εκδοχή της επιτυχίας της «Die with a Smile»
Με μία ανάρτηση στα social media ευχαρίστησε η Lady Gaga τον Bad Bunny για τη συμμετοχή της στο halftime show του Super Bowl, μία ημέρα μετά την κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η σταρ εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς τον καλλιτέχνη για την πρόσκληση που της έκανε, καθώς αποτελούσε μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Με δημοσίευσή της στο Instagram τη Δευτέρα, η Lady Gaga χαρακτήρισε τη στιγμή «σημαντική και ουσιαστική», δηλώνοντας ότι αισθάνεται «ιδιαίτερη τιμή» που αποτέλεσε μέρος του σόου.
«Σε ευχαριστώ, Μπενίτο, που με συμπεριέλαβες σε αυτή τη δυνατή, σημαντική και ουσιαστική εμφάνιση. Νιώθω πραγματικά ευγνώμων που ήμουν μέρος αυτής της στιγμής», έγραψε η Gaga, συνοδεύοντας το μήνυμά της με φωτογραφίες από τη διοργάνωση. Όπως σημείωσε, η εμπειρία έγινε ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς μοιράστηκε τη σκηνή με τον ίδιο, τη μουσική του και, όπως ανέφερε, «την όμορφη καρδιά του».
Δείτε την ανάρτησή της
Στην ίδια δημοσίευση, η τραγουδίστρια απηύθυνε ευχαριστίες και στον Ρίκι Μάρτιν, ο οποίος ήταν η δεύτερη έκπληξη του halftime show, καθώς και σε όλους τους συντελεστές της παραγωγής. Στο φωτογραφικό υλικό που μοιράστηκε, περιλαμβάνονται στιγμιότυπα όπου αγκαλιάζει τον Bad Bunny, εικόνες με το μπλε φόρεμά της, καθώς και φωτογραφίες με τον Πορτορικανό σταρ και τον Ρίκι Μάρτιν.
Ο Bad Bunny, κατά κόσμον Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, επέλεξε δύο καλλιτέχνες-έκπληξη για το halftime show. Η Lady Gaga ερμήνευσε μια salsa εκδοχή της επιτυχίας της «Die with a Smile», ενώ ο Ρίκι Μάρτιν τραγούδησε το «LO QUE LE PASÓ A HAWAii», κομμάτι που περιλαμβάνεται στο πρόσφατο άλμπουμ του Bad Bunny με τίτλο «DeBÍ TiRAR MáS FOToS».
Εκτός από τις μουσικές εμφανίσεις, το σόου εμπλουτίστηκε και με το «La Casita», ενός σκηνικού, που αποτελεί σημείο αναφοράς στην περιοδεία «Debí Tirar Más Fotos World Tour» του Bad Bunny, καθώς και εμφανίσεις γνωστών προσώπων, μεταξύ των οποίων η Τζέσικα Άλμπα, ο Πέδρο Πασκάλ και η Κάρντι Μπι.
