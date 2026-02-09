Μπέττυ Μαγγίρα για ελληνικό τελικό της Eurovision: Πολλά από αυτά που θα πούμε και θα κάνουμε θα συζητηθούν

Λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων και του πρωταγωνιστικού ρόλου που θα έχουν οι καλλιτέχνες, όπως είπε η Μπέττυ Μαγγίρα, οι παρουσιαστές θα αρκεστούν σε κάποια μικρά σκετς. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Επειδή λοιπόν είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, δεν μένει χρόνος για να κάνουμε εμείς πράγματα πολλά. Άρα τα κάνουμε μέσω των καρτ ποστάλ, αυτά τα μικρά σκετσάκια, που είναι η παρουσίαση των παιδιών και για να σπάσουμε και λίγο τη σοβαρότητα του πράγματος, αλλά να μην έχουμε σοβαροφάνεια, γιατί είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού, ο οποίος το μόνο που θέλουμε να μας φέρει είναι χαρά, περηφάνια στη χώρα».

Συζητήσεις θα προκαλέσουν σύμφωνα με την Μπέττυ Μαγγίρα όσα παρουσιαστούν στoυς ημιτελικούς του Sing For Greece για την πρόκριση των υποψήφιων καλλιτεχνών στον ελληνικό τελικό της Eurovision . Η ηθοποιός θα βρεθεί στο τιμόνι της παρουσίασης μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βραβά. Αν και «πρωταγωνιστές» θα είναι οι τραγουδιστές, οι τρεις παρουσιαστές έχουν ετοιμάσει πράγματα που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού.«Μπορεί οι καρτ ποστάλ που γυρίσαμε και αυτά που λέγονται και κάνουμε με τον Γιώργο και την Κατερίνα πιστεύω θα συζητηθούνε. Σίγουρα τον κεντρικό ρόλο τον πρωταγωνιστικό τον έχουν τα παιδιά», δήλωσε η Μπέττυ Μαγγίρα στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς-Νωρίς», τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.Δηλώσεις έκανε και η Κατερίνα Βρανά, η οποία εξομολογήθηκε ότι είναι αγχωμένη για τον ρόλο που έχει αναλάβει. Παρόλα αυτά, έχει στο πλευρό της δύο έμπειρους επαγγελματίες για να την καθοδηγήσουν. Συγκεκριμένα, η stand-up comedian, μοιράστηκε: «Με ενθουσιάζει και είμαι πολύ ανυπόμονη και λίγο άγχος το έχω, αλλά επειδή εμένα η ειδικότητά μου είναι η live παράσταση, όπου λειτουργώ πάρα πολύ με αυτοσχεδιασμό πάνω σε υπάρχοντα κείμενα, θέλω να πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά».Αναφερόμενη στον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μπέτυ Μαγγίρα πρόσθεσε: «Και έχω δίπλα μου δύο επαγγελματίες πάνω στο οποίο μπορώ να βασιστώ απόλυτα, τους εμπιστεύομαι τελείως, είναι καταπληκτικοί, με χρόνια εμπειρίας. Με αυτό το τρίο νομίζω θα έπρεπε να έχουμε λίγο χώρο ο καθένας να είμαστε ο εαυτός μας και να βγάλουμε τη χημεία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας».