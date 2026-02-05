Ελένη Ψυχούλη: Θα επέστρεφα στην τηλεόραση με μία εκπομπή για γυναίκες, είναι το όνειρό μου
Ελένη Ψυχούλη: Θα επέστρεφα στην τηλεόραση με μία εκπομπή για γυναίκες, είναι το όνειρό μου

Αυτή την πρόταση παλεύω, αλλά δεν βλέπω και μεγάλο ενθουσιασμό, πρόσθεσε η σεφ

Ελένη Ψυχούλη: Θα επέστρεφα στην τηλεόραση με μία εκπομπή για γυναίκες, είναι το όνειρό μου
Με μία εκπομπή αφιερωμένη στις γυναίκες θα ήθελε να επιστρέψει στην τηλεόραση η Ελένη Ψυχούλη. Η σεφ εξήγησε πως έχει ήδη προτείνει ένα σχετικό πρότζεκτ σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει υπάρξει κάποια ανταπόκριση από στελέχη καναλιών.

«Θα επέστρεφα με μία εκπομπής για γυναίκες, είναι το όνειρό μου. Δηλαδή αυτό που κάνω με τη Μανίνα Ζουμπουλάκη τα podcast θα ήθελα να το κάνω ως μία εκπομπή. Διαφορετική όμως. Όχι με γιατρούς και την άποψη του επιστήμονα. Μεταξύ μας», είπε η Ελένη Ψυχούλη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Στη συνέχεια, ανέφερε πως έχει επεξεργαστεί την ιδέα και την έχει παρουσιάσει σε κάποια κανάλια, χωρίς όμως να εισπράττει τον ενθουσιασμό που θα ήθελε. «Αυτό κάνω τώρα. Αυτή την πρόταση παλεύω. Αλλά δεν βλέπω και μεγάλο ενθουσιασμό», σημείωσε, σχολιάζοντας πως η τηλεόραση έχει αλλάξει σημαντικά, καθώς «έχει τα χορηγικά, πρέπει και αυτοί να βγάλουν λεφτά»,.

