Κρις Νοθ για Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Νιώθω τυχερός που ο χαρακτήρας μου στο Sex and the City σκοτώθηκε νωρίς
GALA
Κρις Νοθ Σάρα Τζέσικα Πάρκερ Sex and the City

Κρις Νοθ για Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Νιώθω τυχερός που ο χαρακτήρας μου στο Sex and the City σκοτώθηκε νωρίς

Οι νέες αιχμές του ηθοποιού για την πρώην συμπρωταγωνίστριά του

Κρις Νοθ για Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Νιώθω τυχερός που ο χαρακτήρας μου στο Sex and the City σκοτώθηκε νωρίς
Στέλλα Μούτσιου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Νέες αιχμές για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ άφησε ο Κρις Νοθ, δηλώνοντας τυχερός που ο χαρακτήρας του στο Sex and the City σκοτώθηκε στην αρχή της σειράς.

Ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Mr. Big στο σίριαλ, μιλώντας από το Blue Jacket Fashion Show στη Νέα Υόρκη, δήλωσε στην Daily Mail ότι αισθάνεται «πολύ τυχερός» που ο χαρακτήρας του σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021. Με χιούμορ πρόσθεσε επίσης πως νιώθει «πολύ καλά» που δεν είχε μεγαλύτερη παρουσία στη σειρά.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάτι να πει για τη ρήξη με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ απάντησε λιτά: «Όχι», προσθέτοντας ότι «έχει τελειώσει».



Η δημόσια αντιπαράθεση με την ηθοποιό ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο Νοθ απάντησε θετικά σε σχόλιο θαυμαστή που ερμήνευε ανάρτησή του ως αιχμή κατά της Πάρκερ. Λίγο αργότερα, προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «μια σαρκαστική, αυθόρμητη απάντηση» που «δεν είναι είδηση».

Οι αντιδράσεις και τα σχόλια του ηθοποιού έχουν να κάνουν, όμως, με το γεγονός πως η Πάρκερ δεν επικοινώνησε μαζί του μετά τις καταγγελίες που δέχτηκε ο ίδιος για σεξουαλική κακοποίηση. Σε πρόσφατη εμφάνισή του σε podcast συγκεκριμένα, δήλωσε πως εκείνη δεν επικοινώνησε μαζί του πριν από τη δημόσια δήλωση στήριξης προς τις καταγγέλλουσες, κάτι που χαρακτήρισε «διαχείριση brand» και παραδέχτηκε ότι τον πλήγωσε. Όπως είπε, περίμενε ένα τηλεφώνημα «για να ακουστεί και η δική του πλευρά», τονίζοντας ότι, αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, εκείνος θα είχε πράξει διαφορετικά.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης