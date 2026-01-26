Η δικηγόρος του Φίλιππου Ηλιάδη απαντά για το ξέσπασμα του εγγονού της Καίτης Γκρέυ: Να του δώσει τα λεφτά που του αναλογούν
Η Χρυσάνθη Γιαμαρέλου ζήτησε από τον Κωνσταντίνο Ηλιάδη να σταματήσει να μιλάει για συκοφαντίες και ψέματα
Στον Κωνσταντίνο Ηλιάδη απάντησε η δικηγόρος του Φίλιππου Ηλιάδη, μετά το ξέσπασμά του, κατά το οποίο υποστήριξε ότι ο γιος της Καίτης Γκρέυ δεν μπορεί να «χωνέψει» ότι η τραγουδίστρια δεν του άφησε τίποτα στη διαθήκη της και πως όσα λέει είναι συκοφαντίες.
Η συνήγορος του Φίλιππου Ηλιάδη, Χρυσάνθη Γιαμαρέλου, ζήτησε από τον εγγονό της Καίτης Γκρέυ να δώσει τα χρήματα που αναλογούν στον θείο του από την κληρονομιά της τραγουδίστριας και να τα βρει μαζί του. Επιπλέον, η ίδια εξήγησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, πως ο Φίλιππος Ηλιάδης δεν έχει στενοχωρηθεί με την όλη κατάσταση, διότι δεν ήταν ποτέ δεμένος με τον ανιψιό του.
Η Χρυσάνθη Γιαμαρέλου είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να αποσφραγιστεί το σπίτι γιατί είναι κληρονόμος ο Φίλιππος Ηλιάδης, θέλει δεν θέλει η αντίδικη πλευρά. Δεν μπορούν να γνωρίζει η άλλη πλευρά αν το σπίτι έχει προβλήματα γιατί είναι σφραγισμένο. Δεν θα απαντήσω σε ό,τι λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Ηλιάδης αντί να κάνει δηλώσεις στα κανάλια, να κάτσει να δει την πραγματικά κατάσταση. Μπορώ να προσκομίσουμε τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλαστότητα της διαθήκης. Η διαθήκη έχει περάσει από γραφολόγο. Να σταματήσει να τα λέει αυτά ο κύριος Ηλιάδης. Καλό θα ήταν να τα βρει με τον θείο του και να του δώσει τα λεφτά που του αναλογούν. Δεν είναι στεναχωρημένος ο Φίλιππος Ηλιάδης γιατί πάντα έτσι ήταν οι σχέσεις τους».
Τι είχε πει ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης κατά το ξέσπασμά του
Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου που ξεκίνησε η δίκη για την αποσφράγιση του σπιτιού της τραγουδίστριας ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης μίλησε αναλυτικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για όλα όσα έχουν συμβεί τους προηγούμενους μήνες, από τη σφράγιση του ακινήτου της Καίτης Γκρέυ, μέχρι και την προσβολή της διαθήκης της.
Ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης είπε εκνευρισμένος: «Ζητάμε αποσφράγιση στο ακίνητο γιατί υπάρχουν κάποιες καταστροφές και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Όλα αυτά που λέει ο θείος μου είναι ψέματα, δεν θα πετύχει κάτι με αυτό και είναι και συκοφαντίες και θα κινηθούμε νομικά όταν αποδειχθεί ότι η διαθήκη είναι κανονική, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Θα πρέπει να αποδείξουν όλα αυτά που ακούστηκαν στο πανελλήνιο. Σήμερα ακούστηκαν κάποια ψέματα από ψευδομάρτυρα που δεν έχει έρθει καν στο σπίτι και δεν γνωρίζει καταστάσεις ή να ακούγεται από τον δικηγόρο του ότι όταν ο Φίλιππος είχε τη δικαστική συμπαράσταση, του την άρπαξα, ενώ το δικαστήριο με έκρινε δικαστικό συμπαραστάτη, χωρίς να κάνει άσκηση γιατί κατάλαβε ότι ο Φίλιππος ήθελε να πάρει τη γιαγιά από το σπίτι και να βάλει χέρι στην περιουσία. Ο κύριος Φίλιππος δεν μπορεί να χωνέψει ότι η μητέρα του δεν του έγραψε κάτι στη διαθήκη, αυτό είναι όλο. Ο Φίλιππος δεν παρέδιδε τα κλειδιά και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε την κλειδαριά του σπιτιού. Κρατούσε παράνομα ακόμα και την ταυτότητα γιαγιάς μου».
