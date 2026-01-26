Η Εύη Δρούτσα κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων μετά την κλοπή των 22.000 ευρώ στο σπίτι της
Ήταν όλα τόσο πειστικά, είπε η στιχουργός για τον τρόπο που την παραπλάνησαν οι δράστες
Μήνυση κατά αγνώστων κατέθεσε η Εύη Δρούτσα μετά την κλοπή των 22.000 ευρώ στο σπίτι της στη Γλυφάδα πριν από μερικές ημέρες.
Όπως μετέφερε η στιχουργός σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Πρωινό» τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, αμέσως μετά το συμβάν πήγε στο αστυνομικό τμήμα αναμένει έκτοτε να ενημερωθεί εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
Η Εύη Δρούτσα δήλωσε για τον τρόπο που την παραπλάνησαν και της απέσπασαν τα χρήματα αλλά και τα χρυσαφικά της: «Μιλούσα από τις 08:00 μέχρι τις 12:00 στο τηλέφωνο. "Τι κάνει ο φούρνος σου;". Μα δεν έχω φούρνο, λέω, ένα φουρνάκι έχω. Δήθεν ότι όλα χαλάγανε εδώ μέσα. Το φουρνάκι όντως δεν έπαιρνε μπρος. "Έχεις κοσμήματα;". Λέω, όχι, κάτι ασημένια έχω. Τι τα θέλουν; "Δε σε νοιάζουν τα κοσμήματα", λέω. "Βάλ’ τα σε αλουμινόχαρτο, εδώ…". Είχα βγάλει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μου τον πήρε. Κάτι χτυπάει, κάτι χτυπάει. Λέει, οι δίσκοι μου. "Θες να τους κατεβάσω τους δίσκους, να τους βάλω σε αλουμινόχαρτο;". Τρελή, λέω, είσαι; Μου λέει "κράτα το σκυλί". Μα δεν μπορώ άλλο να κρατήσω το σκυλί, είναι βαρύ. "Όχι, κρατάτε το, κρατάτε το". "Βάλε τα χρυσαφικά, βάλε το πορτοφόλι σου". "Κοίταξε στα λεφτά έχουμε πρόβλημα τώρα, γιατί τα λεφτά έχουν ένα ασημένιο, τι μου ‘πε εκεί… Βάλ’ τα μέσα σε αλουμινόχαρτο", μου λέει. Μου λέει, "βάλ’ τα στο σακουλάκι και σκέπασε τα με ένα χαλάκι". Δεν κατάλαβα ότι ήταν κάποιος έξω από την πόρτα μου. Και μου λέει μετά, "τώρα βγες να δεις από την πόρτα να τα πάρεις". Λέω, "Ποια να πάρω; Δεν υπάρχει τίποτα". Τα έχασα όλα, πώς θα έρθουν πίσω; "Θα τα βρεις σε μία ώρα, στο μπαλκόνι σου", μου λέει. Μιλούσαμε 4 ώρες στο τηλέφωνο. Αφού λέω, "ρε παιδιά, δεν έχω μπαταρία". "Φορτίστε τη μαζί" μου λέει και μιλάμε. Φόρτισα κι εγώ, το ζώον. Αυτή με πήρε και μου είπε "Είστε η Εύη Δρούτσα;". Ήταν όλα τόσο πειστικά. Και ήταν απάνω που έγινε όλο αυτό το θέμα εδώ, στη Γλυφάδα, που λέω, μπορεί να έχει δίκιο».
Μπήκαν στο σπίτι ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και την έβαλαν να τυλίξει 22.000 ευρώ σε αλουμινόχαρτα
Η Εύη Δρούτσα την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου μίλησε για πρώτη φορά στο «Πρωινό» για όσα συνέβησαν στην κατοικία της, εξηγώντας πως οι δράστες επικοινώνησαν μαζί της προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της ανέφεραν πως έπρεπε να γίνουν άμεσα εργασίες στο ηλεκτρικό ρεύμα. «Με παίρνει μία κυρία Αγρινοπούλου Αναστασία τομέας 4 εσωτερική βλαβών και μου λέει: “αυτή τη στιγμή εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στα σκοτάδια τέσσερις μέρες”», είπε η Εύη Δρούτσα.
Στη συνέχεια η στιχουργός περιέγραψε ότι οι δράστες προκάλεσαν βλάβες στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού της και της ζήτησαν να συγκεντρώσει όσα κοσμήματα και χρήματα είχε στο σπίτι της και να τα τυλίξει σε ασημόχαρτο, αφήνοντάς τα έξω από την πόρτα της, διότι αυτά δημιουργούσαν, υποτίθεται, το πρόβλημα. «Τα χρήματα επάνω έχουν μια ασημένια γραμμή. Αυτή η γραμμή εμποδίζει τη ΔΕΗ», της είπαν.
Στο τέλος, αφού εξήγησε πως της απέσπασαν περίπου 22.000 ευρώ, είπε: «Αφού αναβόσβησα τα φώτα, μου είπε ότι τελειώσαμε και πάω να ανοίξω την πόρτα. Της λέω, "δεν έχει τίποτα, έχουν εξαφανιστεί όλα". "Θα έρθουν" λέει, σε μια ώρα θα είναι εκεί. "Το φάντασμα λέω θα τα φέρει;"».
