Στέλαν Σκάρσγκαρντ για το εγκεφαλικό που υπέστη: Με έκανε πιο χαζό και λιγότερο αστείο
GALA
Στέλαν Σκάρσγκαρντ Εγκεφαλικό

Στέλαν Σκάρσγκαρντ για το εγκεφαλικό που υπέστη: Με έκανε πιο χαζό και λιγότερο αστείο

Ο ηθοποιός εξήγησε πως η περιπέτεια της υγείας του έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται για τις ταινίες 

Στέλαν Σκάρσγκαρντ για το εγκεφαλικό που υπέστη: Με έκανε πιο χαζό και λιγότερο αστείο
Τις δυσκολίες που συναντά μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2022 παρουσίασε ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ, τονίζοντας πως αντιμετωπίζει προβλήματα με τη μνήμη του και ότι πλέον νιώθει λιγότερο αστείος και πιο χαζός.

Ο 74χρονος ηθοποιός, με μια καριέρα που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες, εξήγησε ότι η περιπέτεια της υγείας του έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται για τις ταινίες και λειτουργεί στο πλατό. Όπως εξήγησε, πλέον είναι πολύ πιθανό να ξεχάσει ακόμη και τα λόγια του, γι’ αυτό χρειάζεται ακουστικό και υποβολέα.

Μιλώντας στο CBS Sunday Morning, ο Στέλαν Σκάρσγκαρν δήλωσε: «Έπαθα ένα εγκεφαλικό που με κάνει να μπερδεύω τη γλώσσα μου, να ξεχνάω τις λέξεις μου, με κάνει πιο χαζό, λιγότερο αστείο και όλα αυτά. Ένιωθα τόσο αστείος παλιά».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι δύσκολο να διαχειρίζεται τις παρενέργειες του εγκεφαλικού, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαιρά ηθοποιός απάντησε: «Ναι, αλλά είμαι 74 ετών και είμαι ζωντανός».

Αναφερόμενος στο ακουστικό που φορά για να τον βοηθά με τις ατάκες, πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκο από το να μαθαίνεις απλώς τα λόγια, γιατί ο υποβολέας πρέπει να λέει τη δική σου ατάκα την ώρα που μιλά ο άλλος ηθοποιός».

Φωτογραφία: Shutterstock

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης