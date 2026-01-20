Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Στέλαν Σκάρσγκαρντ για το εγκεφαλικό που υπέστη: Με έκανε πιο χαζό και λιγότερο αστείο
Ο ηθοποιός εξήγησε πως η περιπέτεια της υγείας του έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται για τις ταινίες
Τις δυσκολίες που συναντά μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2022 παρουσίασε ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ, τονίζοντας πως αντιμετωπίζει προβλήματα με τη μνήμη του και ότι πλέον νιώθει λιγότερο αστείος και πιο χαζός.
Ο 74χρονος ηθοποιός, με μια καριέρα που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες, εξήγησε ότι η περιπέτεια της υγείας του έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται για τις ταινίες και λειτουργεί στο πλατό. Όπως εξήγησε, πλέον είναι πολύ πιθανό να ξεχάσει ακόμη και τα λόγια του, γι’ αυτό χρειάζεται ακουστικό και υποβολέα.
Μιλώντας στο CBS Sunday Morning, ο Στέλαν Σκάρσγκαρν δήλωσε: «Έπαθα ένα εγκεφαλικό που με κάνει να μπερδεύω τη γλώσσα μου, να ξεχνάω τις λέξεις μου, με κάνει πιο χαζό, λιγότερο αστείο και όλα αυτά. Ένιωθα τόσο αστείος παλιά».
Όταν ρωτήθηκε αν είναι δύσκολο να διαχειρίζεται τις παρενέργειες του εγκεφαλικού, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαιρά ηθοποιός απάντησε: «Ναι, αλλά είμαι 74 ετών και είμαι ζωντανός».
Αναφερόμενος στο ακουστικό που φορά για να τον βοηθά με τις ατάκες, πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκο από το να μαθαίνεις απλώς τα λόγια, γιατί ο υποβολέας πρέπει να λέει τη δική σου ατάκα την ώρα που μιλά ο άλλος ηθοποιός».
Stellan Skarsgard says he struggles with memory loss and is 'less funny' after his stroke as he reveals he now wears an earpiece to learn lines https://t.co/RuSm7juT54— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 20, 2026
