Στέλαν Σκάρσγκαρντ για το εγκεφαλικό που υπέστη: Με έκανε πιο χαζό και λιγότερο αστείο

Ο ηθοποιός εξήγησε πως η περιπέτεια της υγείας του έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται για τις ταινίες