Η Έμιλια Κλαρκ αποκάλυψε ότι έσπασε πλευρό σε ερωτικές σκηνές για τη νέα σειρά κατασκοπείας Ponies
Η 39χρονη ηθοποιός μίλησε για τον τραυματισμό της κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, αλλά και για την ψυχική κατάρρευση που βίωσε μετά το τέλος του Game of Thrones
Σε αποκαλύψεις για τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της νέας της σειράς κατασκοπείας Ponies προχώρησε η Έμιλια Κλαρκ, η οποία ανέφερε ότι έσπασε πλευρό ενώ συμμετείχε σε απαιτητικές ερωτικές σκηνές.
Η Έμιλια Κλαρκ μίλησε για το περιστατικό σε συνέντευξή της στο TheWrap, με αφορμή τη νέα τηλεοπτική σειρά Ponies, ένα θρίλερ κατασκοπείας που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1970, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Στη σειρά, η Κλαρκ υποδύεται την Μπέα, η οποία μαζί με την Τουίλα, ρόλο που ενσαρκώνει η Haley Lu Richardson, ερευνά τον θάνατο των συζύγων τους, ενώ οι δύο γυναίκες εργάζονται ως πράκτορες της CIA.
Η Βρετανίδα ηθοποιός περιέγραψε ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων έντονων ερωτικών σκηνών με τρεις διαφορετικούς άνδρες. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Τους έλεγα να συνεχίσουν. “Θα κάτσω πάνω σε αυτό, θα τους φέρνετε και θα προσποιούμαστε ότι κάνουμε σεξ”. Εκείνη την ημέρα έσπασα ένα πλευρό».
Η συμπρωταγωνίστριά της επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας: «Πραγματικά συνέβη. Είναι τόσο μικροκαμωμένη και ευαίσθητη, που τελικά έσπασε πλευρό». Ο τραυματισμός, όπως αποκάλυψε η Κλαρκ, την έφερε στη δύσκολη θέση να εξηγήσει στον γιατρό της πώς ακριβώς προκλήθηκε.
Η εμφάνισή της στη συνέντευξη έρχεται λίγο καιρό μετά τις δηλώσεις της για την ψυχική κατάρρευση που βίωσε όταν ολοκληρώθηκε το Game of Thrones. Η ηθοποιός, που ενσάρκωσε την Νταινέρυς Ταργκάρυεν στη δημοφιλή σειρά του HBO από το 2011 έως το 2019, δήλωσε ότι το τέλος της παραγωγής την επηρέασε βαθιά.
«Ήταν η πρώτη φορά στην επαγγελματική μου ζωή που σταμάτησα. Είχα μια πλήρη ψυχική κατάρρευση. Ήταν σαν να ταίριαξε απόλυτα χρονικά με την πανδημία», ανέφερε. Η σειρά αποτέλεσε κομβικό σημείο στην καριέρα της, καθώς ξεκίνησε να την υποδύεται μόλις στα 22 της χρόνια, ενώ επρόκειτο μόλις για την τρίτη επαγγελματική της δουλειά.
Σε συνέντευξή της στους The New York Times, η Κλαρκ σημείωσε ότι μόνο μετά το τέλος της σειράς συνειδητοποίησε πως μπορούσε να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στις επιλογές της. «Μεγάλο μέρος της καριέρας μου δεν αντικατόπτριζε το προσωπικό μου γούστο. Ένιωθα σαν να με εκτόξευσαν από κανόνι», είπε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο είδος της φαντασίας, δηλώνοντας: «Είναι εξαιρετικά απίθανο να με δείτε ξανά πάνω σε δράκο ή έστω στο ίδιο πλάνο με δράκο».
Η ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων του Game of Thrones. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό The Big Issue, είχε αποκαλύψει ότι υπέστη εγκεφαλικές αιμορραγίες το 2011 και το 2013, γεγονός που την έκανε να φοβάται ότι θα απολυθεί από τη σειρά.
Η πρώτη αιμορραγία σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν, με αποτέλεσμα να χάσει προσωρινά την ικανότητα ομιλίας και να βρεθεί κοντά σε κώμα. Η δεύτερη οδήγησε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς είχε διπλασιαστεί σε μέγεθος. Όπως έχει δηλώσει, ανήκει σε μια «πολύ μικρή μειονότητα» ανθρώπων που επέζησαν χωρίς μόνιμες επιπτώσεις.
«Όταν έχεις εγκεφαλική βλάβη, αλλάζει δραματικά η αίσθηση του εαυτού σου. Όλες οι ανασφάλειες στον χώρο εργασίας πολλαπλασιάζονται από τη μία στιγμή στην άλλη», είχε πει, εξηγώντας ότι ο βασικός φόβος της τότε ήταν αν θα θεωρηθεί ανίκανη να συνεχίσει τη δουλειά της. Για την αποκατάστασή της υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ ακολούθησε φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του πόνου.
