Η Εμίλια Κλαρκ δήλωσε ότι υπέστη πλήρη ψυχική κατάρρευση μετά το τέλος του Game of Thrones
Η ηθοποιός έπαιξε στη σειρά από το 2011 έως το 2019
Για τον ρόλο της στη σειρά «Game of Thrones» μίλησε η Εμίλια Κλαρκ, αποκαλύπτοντας πως υπέστη «πλήρη ψυχική κατάρρευση» όταν ολοκληρώθηκε, τονίζοντας μάλιστα πως δεν θέλει καμία επαφή με το είδος της φαντασίας όσον αφορά στους χαρακτήρες που πρόκειται να υποδυθεί στο μέλλον.
Η ηθοποιός, που υποδύθηκε τη Ντενέρις Ταργκάρυεν από το 2011 έως το 2019, έδωσε συνέντευξη στους New York Times και ανέφερε πως το τέλος του σίριαλ συνέπεσε με την πανδημία, γεγονός που την επηρέασε ακόμη περισσότερο.
Όπως είπε η Εμίλια Κλαρκ: «Ήταν η πρώτη φορά στην επαγγελματική μου ζωή που σταμάτησα. Έπαθα μια πλήρη ψυχική κατάρρευση. Ήταν σχεδόν σαν το timing της πανδημίας να ήταν απολύτως ταιριαστό».
Η ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι μόνο αφού ολοκληρώθηκε το «Game of Thrones» βρήκε τον χρόνο και αντιλήφθηκε πως μπορεί να επιλέγει τι της αρέσει να κάνει περισσότερο όσον αφορά στην καριέρα της: «Βρήκα τον χρόνο να συνειδητοποιήσω ότι μπορούσα να προσπαθήσω να έχω περισσότερη αυτονομία στις επιλογές μου, στη δουλειά μου. Τόσο μεγάλο μέρος της καριέρας μου δεν αντικατόπτριζε το προσωπικό μου γούστο — απλώς εκτοξεύτηκα σαν από κανόνι», τόνισε.
Η Κλαρκ ήταν μόλις 22 ετών όταν ξεκίνησε να παίζει στη σειρά και ήταν η τρίτη της δουλειά ως ηθοποιός, γι' αυτό και ένιωθε πως «δεν είχε ποτέ χρόνο να σταματήσει και να σκεφτεί τη σημασία όλου αυτού».
Τέλος, η ηθοποιός δήλωσε πως για εκείνη έχει τελειώσει το είδος της φαντασίας: «Είναι εξαιρετικά απίθανο να με δείτε να ανεβαίνω ξανά σε δράκο — ή έστω στο ίδιο πλάνο με έναν δράκο — ποτέ ξανά».
Emilia Clarke reveals she had a 'full mental breakdown' when Game Of Thrones finished and admits she's now done with the fantasy genre https://t.co/rZ5NLHrgNu— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 14, 2026
