Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για την προσωπική της ζωή: Eίμαι σε σχέση με τον εαυτό μου
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για την προσωπική της ζωή: Eίμαι σε σχέση με τον εαυτό μου
Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» απάντησε σε ερώτηση που δέχτηκε για την προσωπική της ζωή
Σε σχέση με τον εαυτό της δήλωσε ότι είναι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» προχώρησε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σε ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, και μεταξύ άλλων ένας ακόλουθός της τη ρώτησε για την προσωπική της ζωή και πιο συγκεκριμένα για το εάν «έχει σχέση» με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να απαντάει: «Έχω σχέση με τον εαυτό μου, πολύ υγιής σχέση».
Δείτε την ανάρτησή της
Η τελευταία γνωστή της σχέση ήταν με τον δικηγόρο, Αλέξανδρο Λυκούδη. Σε δηλώσεις που είχε κάνει η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» στις 4 Δεκεμβρίου, στην κάμερα του «Breakfast@Star» δεν είχε απορρίψει το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά. Όπως είχε πει: «Μέχρι να γνωρίσεις, να ερωτευτείς. Καλό είναι τα πράγματα να μην γίνονται γρήγορα, ζυγίζω τις καταστάσεις. Είναι όμορφο πράγμα ο γάμος, αλλά θέλει σκέψη και σιγουριά πριν κάνεις το επόμενο βήμα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η τελευταία γνωστή της σχέση ήταν με τον δικηγόρο, Αλέξανδρο Λυκούδη. Σε δηλώσεις που είχε κάνει η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» στις 4 Δεκεμβρίου, στην κάμερα του «Breakfast@Star» δεν είχε απορρίψει το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά. Όπως είχε πει: «Μέχρι να γνωρίσεις, να ερωτευτείς. Καλό είναι τα πράγματα να μην γίνονται γρήγορα, ζυγίζω τις καταστάσεις. Είναι όμορφο πράγμα ο γάμος, αλλά θέλει σκέψη και σιγουριά πριν κάνεις το επόμενο βήμα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα