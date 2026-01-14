Η επική αντίδραση της Marseaux: Να μου κάνουν ποδαρικό; Δηλαδή; Δεν ξέρω τι είναι

Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Η τραγουδίστρια φάνηκε να μην γνωρίζει τι είναι το ποδαρικό σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου
Μια επική σκηνή με τη Marseaux να μην γνωρίζει τι είναι το ποδάρικο, κατέγραψε τηλεοπτική κάμερα.
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκαν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, με τον δημοσιογράφο να τη ρωτάει για τη νέα χρονιά και πιο συγκεκριμένα σχετικά με το πρόσωπο που της έκανε ποδαρικό. Τότε, η Marseaux έκανε μία παύση για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ρώτησε: «Ποδαρικό για το νέο έτος; Δηλαδή;», ξεσπώντας σε γέλια.
Όταν ο δημοσιογράφος σχολίασε: «Δεν ξέρεις τι είναι το ποδαρικό;», η Marseaux έκανε είπε: «Ότι κάποιος ήρθε για πρώτη φορά μέσα στο σπίτι;», και στη συνέχεια ξέσπασε ξανά σε γέλια προσθέτοντας: «Παιδιά, συγγνώμη, δεν το ήξερα».
Δείτε το βίντεο
