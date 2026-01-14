Η επική αντίδραση της Marseaux: Να μου κάνουν ποδαρικό; Δηλαδή; Δεν ξέρω τι είναι





Marseaux να μην γνωρίζει τι είναι το ποδάρικο, κατέγραψε τηλεοπτική κάμερα.

Μια επική σκηνή με τηΗ τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκαν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, με τον δημοσιογράφο να τη ρωτάει για τη νέα χρονιά και πιο συγκεκριμένα σχετικά με το πρόσωπο που της έκανε ποδαρικό. Τότε, ηγια μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ρώτησε: «Ποδαρικό για το νέο έτος; Δηλαδή;», ξεσπώντας σε γέλια.Όταν ο δημοσιογράφος σχολίασε: «Δεν ξέρεις τι είναι το ποδαρικό;», η Marseaux έκανε είπε: «Ότι κάποιος ήρθε για πρώτη φορά μέσα στο σπίτι;», και στη συνέχεια ξέσπασε ξανά σε γέλια προσθέτοντας: «Παιδιά, συγγνώμη, δεν το ήξερα».