Η Νικόλ Κίντμαν ποζάρει με την αδερφή της στο Instagram
Δείτε το στιγμιότυπο που δημοσίευσε η σταρ του Χόλιγουντ
Στο πλευρό της αδερφής της πόζαρε η Νικόλ Κίντμαν, δημοσιεύοντας στη συνέχεια το οικογενειακό στιγμιότυπο στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απαθανατίζεται, ενώ αγκαλιάζει την αδερφή της, Αντόνια, με τις δυο τους να κάθονται σε μια πολυθρόνα σε εξωτερικό χώρο. «Αδερφές», έγραψε απλώς η Νικόλ Κίντμαν στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε στα social media.
Η Αντόνια Κίντμαν υπήρξε στήριγμα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου. «Η αδελφή της Νικόλ υπήρξε στήριγμα και όλη η οικογένεια Kidman έχει ενώσει τις δυνάμεις της για να στηρίξουν ο ένας τον άλλο», είχε πει πηγή στο People, όταν έγινε γνωστό ότι οι δύο σταρ αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Η Αντόνια Κίντμαν έκανε τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα τη δεκαετία του 1990 ως ερευνήτρια στο Today Show του Nine Network, πριν στραφεί στη δημοσιογραφία και την παρουσίαση στο NBN Television και το Foxtel.
Η αδερφή της χολιγουντιανής σταρ έγινε γνωστή μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές που εστίαζαν στην ανατροφή των παιδιών, όπως The Little Things, The Bigger Things και From Here to Maternity, ενώ παράλληλα δραστηριοποιήθηκε και στον χώρο του βιβλίου.
Η Αντονία Κίντμαν έχει υπογράψει δύο έργα, τα Feeding Fussy Kids (2009) και The Simple Things (2012), τα οποία πραγματεύονται τις καθημερινές δυσκολίες και εμπειρίες της μητρότητας. Το έργο και η παρουσία της τιμήθηκαν το 2008, όταν απέσπασε το βραβείο Favourite Female Personality στα ASTRA Awards.
