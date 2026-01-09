Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ντέιβιντ Τέναντ: Το πραγματικό του επίθετο και ο λόγος που το άλλαξε
Ο γνωστός ηθοποιός γεννήθηκε ως Ντέιβιντ Τζον Μακντόναλντ
Ο Ντέιβιντ Τέναντ έχει ταυτιστεί εδώ και χρόνια με μεγάλους τηλεοπτικούς ρόλους, από το «Doctor Who» μέχρι το «Broadchurch» και το «Good Omens», όμως το όνομα που τον έκανε διάσημο δεν ήταν εξαρχής το πραγματικό του. Ο 54χρονος Σκωτσέζος ηθοποιός γεννήθηκε ως Ντέιβιντ Τζον ΜακΝτόναλντ, αλλά άλλαξε το επίθετό του πολύ νωρίς, όταν άρχισε να κάνει τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα.
Η αλλαγή δεν είχε να κάνει με προσωπική επιλογή «branding», αλλά με έναν πρακτικό κανόνα του σωματείου ηθοποιών: υπήρχε ήδη άλλος ηθοποιός με το ίδιο όνομα, κάτι που δεν επέτρεπε να εγγραφεί ως «Ντέιβιντ ΜακΝτόναλντ». Όπως εξήγησε ο ίδιος σε τηλεοπτική εμφάνιση, η απόφαση πάρθηκε όταν ήταν μόλις 16 ετών: «Έπρεπε να αλλάξω το όνομά μου, όπως κάνεις όταν μπαίνεις στο σωματείο των ηθοποιών. Αν υπάρχει κάποιος με το όνομά σου, το δικό μου ήταν Ντέιβιντ ΜακΝτόναλντ, στα 16 έπρεπε να βρω νέο όνομα και σκεφτόμουν πώς το κάνεις αυτό στα 16;».
Η απάντηση, όπως αποκάλυψε, ήρθε από ένα περιοδικό και ένα συγκρότημα. Ο Τέναντ επέλεξε το καλλιτεχνικό του επίθετο εμπνευσμένος από τον Νιλ Τέναντ των Pet Shop Boys, αφού διάβασε σχετική συνέντευξη στο περιοδικό Smash Hits. «Πήρα ένα τεύχος του Smash Hits και βρήκα τον Νιλ Τέναντ από τους Pet Shop Boys και σκέφτηκα: “Α, αυτό είναι καλό, είναι ένα δυνατό, στιβαρό όνομα”, οπότε έχω πάρει το όνομά μου από τον Νιλ Τέναντ των Pet Shop Boys», είχε δηλώσει.
Παρότι το «Ντέιβιντ Τέναντ» λειτούργησε για χρόνια ως καλλιτεχνικό όνομα, ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Τζόρτζια Μόφετ, προχώρησαν πλέον και σε επίσημη αλλαγή, υιοθετώντας νομικά το ίδιο επώνυμο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η αλλαγή καταγράφηκε την Πρωτοχρονιά, λίγο μετά τη συμπλήρωση 14 χρόνων γάμου, με τις σχετικές κινήσεις να αποτυπώνονται και σε εταιρικά έγγραφα που αφορούν την κοινή τους δραστηριότητα.
