Νίκος Μουτσινάς: Το ζητούμενό μου είναι να είμαι ελεύθερος και το να κάνεις οικογένεια δεν εμπεριέχει την ελευθερία

Είναι κόντρα σε αυτό που ζητάω και για αυτό δεν συνέβαινε, ανέφερε για τις προσπάθειες που είχε κάνει να δημιουργήσει μονογονεϊκή οικογένεια

Στη συνειδητοποίηση ότι βαθύτερη ανάγκη του είναι η ελευθερία και όχι η δημιουργία οικογένειας στάθηκε ο Νίκος Μουτσινάς. Επί τέσσερα χρόνια ο παρουσιαστής προσπαθούσε να βιώσει την πατρότητα, αλλά το σενάριο αυτό δεν υλοποιήθηκε. Πλέον έχει καταλάβει, όπως τόνισε, ότι ο ρόλος του γονέα δεν συνάδει με την επιθυμία του να νιώθει ελεύθερος.

Πιο αναλυτικά, ο Νίκος Μουτσινάς είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό OK: «Ήταν μια προσπάθεια γύρω στα τέσσερα χρόνια όπου συνέβησαν διάφορα στραβά. Αν είχαν γίνει αλλιώς, τώρα θα ήμουν εδώ με τα παιδιά μου. Δύο παιδιά θα ήθελα. Κάποια στιγμή όμως σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, στο τέλος δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι το ζητούμενό μου είναι να είμαι ελεύθερος, και το να κάνεις οικογένεια δεν εμπεριέχει ακριβώς την ελευθερία, όπως τουλάχιστον θέλω εγώ να τη βιώσω. Άρα είναι κόντρα σε αυτό που ζητάω και για αυτό δεν συνέβαινε. Μας προστατεύουμε πολλές φορές ακόμα κι αν δεν γίνει κάτι που θέλουμε. Δηλαδή «κάθε εμπόδιο για καλό», που έλεγε και η μάνα μου και μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι».

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι είχε υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τη Μαίρη Συνατσάκη για να ελαχιστοποιήσει τα εμπόδια που θα συναντούσε στην προσπάθειά του να αποκτήσει παιδιά. Όπως εξήγησε: «Γι' αυτό τον λόγο είχα υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τη Μαίρη Συνατσάκη. Δεν ήταν έρωτας. Στην Ελλάδα επειδή η υιοθεσία έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, η αίσθησή μου είναι ότι προτιμούν τα παιδιά να τα έχουν στα ιδρύματα, κάτι πάρα πολύ άσχημο. Γενικά υπάρχει μια αφροντισιά προς τον άνθρωπο. Στο εξωτερικό το κάνουν πιο εύκολο, αλλά δεν έφτασα μέχρι εκεί».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
