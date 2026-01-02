Δάκρυσε η Ιωάννα Τούνη για τη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή: Είναι χαρμολύπη αυτό που νιώθω, κάποιες φορές μου λείπει
Η μητέρα της influencer πέθανε τον Απρίλιο του 2022 έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο
Συναισθηματικά φορτισμένη εμφανίστηκε η Ιωάννα Τούνη αναφερόμενη στη μητέρα της, Τάνια, που έχει φύγει από τη ζωή, δηλώνοντας ότι υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται πιο έντονα την απουσία της.
Με αφορμή την έλευση του 2026, η influencer άνοιξε την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου τη νέα της ατζέντα και επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μία προσωπική ιστορία. Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, αποκάλυψε ένα γράμμα που της είχε γράψει η μητέρα της και το οποίο τοποθετεί σε κάθε νέα ατζέντα από την ημέρα που εκείνη έφυγε από τη ζωή.
Το σημείωμα είχε γραφτεί πριν από τέσσερα χρόνια, με αφορμή την Πρωτοχρονιά, και περιείχε ευχές της μητέρας της. Μετά την απώλειά της, η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να το πλαστικοποιήσει, ώστε να το διατηρεί πάντα μαζί της, τοποθετώντας το σταθερά στην ατζέντα της.
Μιλώντας γι' αυτό, η influencer ανέφερε συγκινημένη: «Σε άλλα νέα έχω ανοίξει την καινούρια μου ατζέντα και είμαι πολύ χαρούμενη. Στην ατζέντα μου θέλω να σου δείξω αυτό, το οποίο έχει φτιάξει η μανούλα μου και το είχα πλαστικοποιήσει και το είχα στην ατζέντα που είχα πριν τέσσερα χρόνια που έφυγε. Κάθε χρόνο το βάζω στην επόμενη ατζέντα μου. Είναι η φάση που εγώ συγκινούμαι μόνη μου, μανουλίτσα μου» και στη συνέχεια διάβασε τι γράφει το σημείωμα: «Με πολλή πολλή αγάπη η μανούλα σου, καλή χρονιά και ευλογημένη να έχεις μωράκι μου, κάθε ευτυχία στη ζωή σου. Να σε φωτίζει ο Θεός να κάνεις πάντα το καλό». Αφού η Ιωάννα Τούνη διάβασε όσα αναφέρει το γράμμα, πρόσθεσε: «Είναι χαρμολύπη αυτό που νιώθω γιατί κάποιες φορές μου λείπει».
Η μητέρα της Ιωάννας Τούνη έφυγε από τη ζωή στις 19 Απριλίου του 2022 έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.
