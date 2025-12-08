Πάρις Μέξης, o αφανής ήρωας της sold out παράστασης Φάουστ

Η σκηνή όπου ο Φάουστ εισέρχεται σε έναν νέο κόσμο εμπειριών και ο κύκλος συμβολίζει την πύλη προς τον υπερφυσικό κόσμο

Ο Χάρης Φραγκούλης (αριστερά) ως Φάουστ και ο Ανδρέας Κοντόπουλος (δεξιά) ενσαρκώνει τον ρόλο του ψυχολόγου-Μεφιστοφελή

Η συμφωνία με τον Μεφιστοφελή, ο οποίος υπόσχεται να του δείξει όλα τα μυστικά του κόσμου

Π.Μ.: Ό,τι σχεδίασα βασίστηκε σε έρευνα και σε πολλές διαφορετικές αναφορές. Είχαμε την εποχή όπου έζησε ο Γκαίτε, την εποχή στην οποία αναφέρεται το έργο που είναι πιο παλιά, είχαμε όμως να διηγηθούμε την ιστορία μας στην Αθήνα του 2025. Οπότε, επιλέξαμε να φτιάξουμε ένα παράλληλο σύμπαν με συμβολισμούς που όμως να προσφέρονται για αποκωδικοποιήσεις με παραπάνω από έναν τρόπους.Π.Μ.: Το αισθητικό στοιχείο που βρίσκεται στο κέντρο του σχεδιασμού της παράστασης είναι ο ίδιος ο Φάουστ και συγκεκριμένα το κοστούμι του. Φαινομενικά ένα απλό και κάπως μπανάλ σύνολο: ένα καρό πουκάμισο, ένα απλό καφέ παντελόνι, παπούτσια. Ο Φάουστ μας είναι ένας «everyman», ένας καθημερινός άνθρωπος. Και μετά, έχουμε τα χρώματα.Ο Φάουστ είναι ντυμένος με γήινους τόνους, με μπεζ-καφέ αποχρώσεις, σαν το χώμα. Η παράσταση ξεκινά σε ένα δωμάτιο επενδυμένο από το πάτωμα και τους τοίχους μέχρι το ταβάνι με ξύλο. Εκεί συναντάει τον ψυχαναλυτή, που κι εκείνος φοράει ένα καφέ κοστούμι, πιο σκούρο όμως, σαν μια πιο συμπυκνωμένη εκδοχή του Φάουστ.Μέσα σε αυτό το ενιαίο, σχεδόν μονότονο, γήινο κόσμο ο Φάουστ λέει: «Δεν μπορώ να βρω ικανοποίηση πουθενά». Και τότε ο ψυχαναλυτής που στην πραγματικότητα είναι ο Μεφιστοφελής του απαντά: «Είσαι έτοιμος να μπούμε στο υποσυνείδητό σου; Και ίσως και στο ασυνείδητό σου;». Ο Φάουστ δέχεται, το γραφείο «ρουφιέται» προς τα πίσω κι εκείνη τη στιγμή μπαίνουμε στο χρώμα.Ό,τι θα συμβεί μετά, «εκθέτει» τον γήινο Φάουστ ως κέντρο αλλόκοτων συνθέσεων αποτελούμενων από ακραίους χρωματικούς συνδυασμούς. Το απλό, γίνεται το σημαίνον.Π.Μ.: Επιχειρώντας ένα ενδοσκοπικό, φανταστικό ταξίδι. Εκεί εγώ επιστρατεύω μια εντελώς μπαρόκ αισθητική με μια σειρά από γλαφυρά δισδιάστατα σκηνικά. Έναν ουρανό που προτείνει ψυχραιμία, μια ζούγκλα που προτείνει ένα χάος κλπ.Μέσα σε αυτούς τους κόσμους, όλα τα πλάσματα που συναντά ο Φάουστ είναι ντυμένα όπως ο εκείνος, αφού στην πραγματικότητα είναι εκφάνσεις του εαυτού του.Και μετά ένας χρυσός Θεός ως Μπαρόκ βασιλιάς «Ήλιος» σε αντιδιαστολή με τον κατακόκκινο Μεφιστοφελή, μια πράσινη Μάγισσα, όλα έχουν τη βάση του σε συμβολισμούς και αναφορές που μελετήσαμε ενδελεχώς.Συμβολισμών όμως που τους δεν είναι να εξηγηθούν απαραίτητα αλλά περισσότερο να προκαλέσουν μια αίσθηση ενός «συμπαγούς αλλόκοτου».Π.Μ.: Γενικά, αγαπώ τον λόγο. Ακόμα και στον χορό, αγαπάω αυτή την αφήγηση που προκύπτει από την αλληλουχία κινήσεων. Επομένως, με ενδιαφέρει να επιβεβαιώνεται το εκάστοτε κείμενο και κυρίως ο δραματουργικός του στόχος.Στο συγκεκριμένο έργο θεωρώ πως βασισμένοι στο κείμενο που διαμόρφωσε ο Άρης πάνω στον Φάουστ και το οποίο σέβεται το πρωτότυπο ως προς το κεντρικό του στόχο, κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε μια, το λιγότερο ενδιαφέρουσα, ποιητική φαντασία γύρω από την αναζήτηση της ευτυχίας. Την παράλογη επιθυμία να ανακαλύψουμε κάποιο λόγο για να υπάρχουμε..