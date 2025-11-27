Η Σίντνεϊ Σουίνι απόλαυσε το μπάνιο της με τον σύντροφό της στη Φλόριντα
Η Σίντνεϊ Σουίνι απόλαυσε το μπάνιο της με τον σύντροφό της στη Φλόριντα

Η ηθοποιός και ο Σκούτερ Μπράουν απαθανατίστηκαν σε παραθαλάσσια κατοικία

Ιωάννα Μαρίνου
Κοινές διακοπές της Φλόριντα  με τον σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται όσο έκανε το μπάνιο του σε πισίνα.

Η ηθοποιός και ο μάνατζερ πέρασαν το Σαββατοκύριακο σε παραθαλάσσια κατοικία, όπου εντοπίστηκαν σε στιγμές χαλάρωσης μαζί με την παρέα τους.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε μέσα στην πισίνα, ενώ σε άλλες στιγμές έκανε ηλιοθεραπεία. Η Σίντνεϊ Σουίνι επέλεξε ένα λευκό ολόσωμο μαγιό.

Πριν από λίγες ημέρες, η Σουίνι και ο Μπράουν είχαν περάσει χρόνο στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας. Εκεί απαθανατίστηκαν να κάνουν ποδήλατο πριν σταματήσουν σε ένα μαγαζί για να πάρουν μαζί πρωινό.

Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ιωάννα Μαρίνου
