Η Σίντνεϊ Σουίνι απόλαυσε το μπάνιο της με τον σύντροφό της στη Φλόριντα
Η ηθοποιός και ο Σκούτερ Μπράουν απαθανατίστηκαν σε παραθαλάσσια κατοικία
Κοινές διακοπές της Φλόριντα με τον σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται όσο έκανε το μπάνιο του σε πισίνα.
Η ηθοποιός και ο μάνατζερ πέρασαν το Σαββατοκύριακο σε παραθαλάσσια κατοικία, όπου εντοπίστηκαν σε στιγμές χαλάρωσης μαζί με την παρέα τους.
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε μέσα στην πισίνα, ενώ σε άλλες στιγμές έκανε ηλιοθεραπεία. Η Σίντνεϊ Σουίνι επέλεξε ένα λευκό ολόσωμο μαγιό.
Δείτε τις φωτογραφίες
Πριν από λίγες ημέρες, η Σουίνι και ο Μπράουν είχαν περάσει χρόνο στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας. Εκεί απαθανατίστηκαν να κάνουν ποδήλατο πριν σταματήσουν σε ένα μαγαζί για να πάρουν μαζί πρωινό.
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
