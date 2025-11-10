Κάιλι Τζένερ: Η άσεμνη χειρονομία που έκανε στους φωτογράφους λίγο πριν μπει στο πάρτι γενεθλίων της μητέρα της, Κρις
GALA
Κάιλι Τζένερ: Η άσεμνη χειρονομία που έκανε στους φωτογράφους λίγο πριν μπει στο πάρτι γενεθλίων της μητέρα της, Κρις

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας απαθανατίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της να σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο λίγο πριν μπει στο πάρτι για τα 70 χρόνια της Κρις Τζένερ

Γεωργία Κοτζιά
Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μια άσεμνη χειρονομία της Κάιλι Τζένερ λίγο πριν εισέλθει στο πάρτι γενεθλίων της μητέρας της, Κρις.

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας απαθανατίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της να σηκώνει το μεσαίο δάχτυλό της στους φωτορεπόρτερ που την περίμεναν, τη στιγμή που έφτανε στον χώρο, όπου η μητέρα της γιόρτασε το βράδυ του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου τα 70.

Πιο συγκεκριμένα,  η στιγμή καταγράφθηκε λίγο πριν εισέλθει στην έπαυλη αξίας 165 εκατομμυρίων δολαρίων του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσες, όπου διοργανώθηκε η λαμπερή εκδήλωση. Στο πάρτι έδωσαν το «παρών» κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ για να γιορτάσουν μαζί με την Κρις Τζένερ.

Η λίστα των καλεσμένων περιελάμβανε ονόματα όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Αντέλ, η Μαράια Κάρεϊ, ο Τάιλερ Πέρι, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, ενώ σύμφωνα με το «TMZ», ο Μπρούνο Μαρς ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει.

