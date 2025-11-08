Κόρα Καρβούνη για την προσωπική της ζωή: Δεν άλλαξε κάτι ο γάμος, αισθανόμουν ανέκαθεν δεσμευμένη με αυτόν τον άνθρωπο
Για τον γάμο της και τη βαθιά σύνδεση με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Γαλανό μίλησε η Κόρα Καρβούνη. Η ηθοποιός εξήγησε πως ο γάμος τους το 2023, μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας, δεν άλλαξε τίποτα στην καθημερινότητά τους, καθώς η σχέση τους ήταν ήδη ισχυρή και ουσιαστική από την πρώτη στιγμή. Σημείωσε μάλιστα, πως ήταν περισσότερο «μια γιορτή αγάπης», παρά ανάγκη για επισημοποίηση.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», δήλωσε αρχικά για τον αγαπημένο της: «Είμαστε δέκα χρόνια μαζί, συγκατοικούσαμε εξαρχής. Δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μας αυτή καθεαυτή, είναι ολόιδια. Ήμασταν ανέκαθεν πολύ ενωμένοι και μαζί, δεν ήταν το δαχτυλίδι και το σύμφωνο που μας έδεσε».
Η ίδια αποκάλυψε ότι ο γάμος προέκυψε περισσότερο σαν μια γιορτή αγάπης, παρά ως ανάγκη για επισημοποίηση. «Μας το υπενθύμισαν από την οικογένειά μας "εσείς δεν θα παντρευτείτε;". Εμείς το είχαμε ξεχάσει. Μέσα μας είναι ο δεσμός, δεν έχει να κάνει με τους γάμους και τις τελετές. Είπαμε να το κάνουμε ως ένα πάρτι που γιορτάζεις τη σχέση και τον δεσμό που έχεις με έναν άνθρωπο. Ήταν πολύ όμορφα», σημείωσε.
Μιλώντας για τη συγκινησιακή φόρτιση εκείνης της ημέρας, η Κόρα Καρβούνη παραδέχτηκε πως η εμπειρία του γάμου στάθηκε αφορμή για εσωτερική ενδοσκόπηση. «Είχε κόπο, και συναισθηματικό κόπο, είχε ένα προχώρημα και μια ωρίμανση, σε βάζει να αναλογίζεσαι πώς πέρασα τη ζωή μου πριν, τι έχω κάνει και πώς έχω έρθει ως εδώ. Ο Άγγελος Μπράτης μου είπε κάποια στιγμή "σταμάτα να κλαις, έχεις πρηστεί". Συγκινήθηκα πολύ, γιατί μεγάλωσα».
Κλείνοντας, η ηθοποιός μίλησε με αγάπη για τον σύζυγό της, περιγράφοντας τη βαθιά αφοσίωσή της: «Η δέσμευση είναι μέσα μας. Αισθανόμουν πάντα δεσμευμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πολύ απλός, πολύ έξυπνος, δοτικός και καλός άνθρωπος. Τον έχω αγαπήσει σε μεγάλο βάθος».
