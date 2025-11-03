Η Κένταλ Τζένερ γιορτάζει τα γενέθλιά της - Οι φωτογραφίες που ανέβασε η μητέρα της από την παιδική της ηλικία
Η Κένταλ Τζένερ γιορτάζει τα γενέθλιά της - Οι φωτογραφίες που ανέβασε η μητέρα της από την παιδική της ηλικία
Το διάσημο μοντέλο έκλεισε τα 30
Τα 30ά της γενέθλια γιορτάζει η Κένταλ Τζένερ τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, με τα αγαπημένα της πρόσωπα να έχουν ξεκινήσει να της εύχονται και δημόσια στα social media. Ανάμεσα σε εκείνους που έκαναν μια ξεχωριστή ανάρτηση για το μοντέλο ήταν και η μητέρα της, Κρις Τζένερ.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από την παιδική ηλικία της Κένταλ Τζένερ, μέχρι και σήμερα. Σε κάποιες φωτογραφίες μάλιστα, στο πλευρό της βρίσκεται η αδερφή της, Κάιλι. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Κρις Τζένερ της ευχήθηκε όλα της τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα, ενώ σημείωσε πόσο την εμπνέει σαν προσωπικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Κένταλ, από τη στιγμή που ήρθες στον κόσμο έκλεψες την καρδιά μου. Πάντα είχες αυτή την ήσυχη δύναμη, μια εσωτερική γαλήνη και μια όμορφη αυτοπεποίθηση που είναι τόσο σπάνια. Κινείσαι στη ζωή με τόση χάρη και ανεξαρτησία, και έχεις καταφέρει τόσα πολλά, όμως παραμένεις ταπεινή, ευγενική και προσγειωμένη. Το να σε βλέπω να κυνηγάς τα όνειρά σου και να δημιουργείς μια τόσο γεμάτη και όμορφη ζωή για σένα με γεμίζει χαρά και ευγνωμοσύνη κάθε μέρα. Με εμπνέεις με το θάρρος σου, την εργασιακή σου ηθική και την καρδιά σου. Είσαι η καλύτερη κόρη, η πιο υπέροχη φίλη, η καλύτερη θεία για τις ανιψιές και τα ανίψια σου που σε λατρεύουν τόσο πολύ, και είμαι τόσο ατελείωτα περήφανη που είμαι η μαμά σου. Χρόνια πολλά αγγελικό μου κορίτσι. Σ' αγαπώ όσο δεν μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις!!!».
Δείτε την ανάρτηση
