GALA
Κέιτ Μπέκινσεϊλ Θρίλερ Wildcat

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου

Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ επιστρέφει στον κινηματογράφο με την ταινία «Wildcat»
Πέννυ Λουπάκη
Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ επιστρέφει δυναμικά στον κινηματογράφο με το θρίλερ δράσης «Wildcat». Η ηθοποιός, που είναι γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες δράσης, πρωταγωνιστεί αυτή τη φορά σε μια ιστορία, υποδυόμενη μία γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της μέσα από μια επικίνδυνη αποστολή.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Ναν, ενώ το σενάριο του Ντόμινικ Μπερνς εστιάζει σε μια ομάδα πρώην μυστικών πρακτόρων που επανενώνονται για να πραγματοποιήσουν μια απεγνωσμένη ληστεία, με σκοπό να σώσουν τη ζωή ενός οκτάχρονου κοριτσιού. Δίπλα στην Κέιτ Μπέκινσεϊλ πρωταγωνιστούν οι Λιούις Ταν και Τσαρλς Ντανς, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Τομ Μπένετ, Άλις Κριτζ, Έντμουντ Κίνγκσλεϊ και Ματ Γουίλις.

Η διανομή της ταινίας ανήκει στην Aura Entertainment, τη νέα αμερικανική εταιρεία που ιδρύθηκε φέτος μέσα από τη συνεργασία των Capstone Studios, Signature Entertainment και Ascending Media Group, σηματοδοτώντας την πρώτη της μεγάλη κινηματογραφική κυκλοφορία.

«Το Wildcat διευρύνει τα όρια της δράσης. Με επικεφαλής την απίστευτη Κέιτ Μπέκινσεϊλ, η ταινία είναι γεμάτη με σκηνές υψηλών οκτανίων που θα καθηλώσουν το κοινό», δήλωσε στο Deadline ο διευθύνων σύμβουλος της Aura Entertainment, Μαρκ Γκολντμπεργκ. Το «Wildcat» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Πέννυ Λουπάκη
